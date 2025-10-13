UE va elimina taxele vamale pentru mai multe alimente din Ucraina. Ce categorii de produse sunt pe listă

UE va reduce sau elimina taxele vamale pentru unele produse din Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ DPA Images/ Patrick Pleul

Consiliul UE a adoptat, luni, o decizie privind poziţia pe care Uniunea Europeană o va adopta în cadrul Comitetului de asociere UE-Ucraina, reunit în configuraţia comerţ, în ceea ce priveşte reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru o varietate de produse agroalimentare, cum ar fi produsele lactate, fructele şi legumele proaspete, carnea şi preparatele din carne, informează un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Aceasta măsură vine în urma acordului preliminar privind revizuirea Zonei de liber schimb aprofundate şi cuprinzătoare (DCFTA) UE-Ucraina, la care s-a ajuns între Comisia Europeană şi Ucraina la 30 iunie 2025, cu scopul de a stabili un cadru comercial pe termen lung, previzibil şi reciproc în contextul mai larg al procesului de aderare a Ucrainei.

„Atât UE, cât şi Ucraina vor beneficia de eliminarea taxelor vamale”

„Decizia de astăzi reafirmă sprijinul neclintit şi multilateral al UE pentru Ucraina, după trei ani de agresiune militară neprovocată şi nejustificată a Rusiei. Ajutăm Ucraina din punct de vedere militar şi financiar, dar trebuie să o ajutăm şi prin promovarea liberalizării comerţului.

Atât UE, cât şi Ucraina vor beneficia de eliminarea taxelor vamale, ceea ce va duce la o stabilitate economică susţinută, la relaţii comerciale durabile şi la o integrare mai profundă a Ucrainei în Uniune”, a declarat ministrul danez al Afacerilor Externe, Lars Lokke Rasmussen.

Poziţia UE convenită luni va îmbunătăţi fluxurile comerciale dintre UE şi Ucraina, asigurând în acelaşi timp că accesul Ucrainei pe piaţă este condiţionat de alinierea treptată a acesteia la standardele de producţie ale UE privind bunăstarea animalelor, pesticidele şi medicamentele veterinare. În plus, aceasta ia în considerare nevoile specifice ale anumitor sectoare agricole ale UE prin instituirea unui mecanism robust de salvgardare pe care oricare dintre părţi îl poate activa în cazul unei perturbări a pieţei.

De asemenea, aceasta asigură că accesul pe piaţă pentru cele mai sensibile produse, cum ar fi zahărul, carnea de pasăre, ouăle, grâul, porumbul şi mierea, rămâne mai limitat şi gradual. Liberalizarea completă va fi luată în considerare doar pentru anumite produse nesensibile, cum ar fi laptele şi produsele lactate.

În urma adoptării deciziei de către Consiliu, Comitetul de asociere UE-Ucraina, reunit în configuraţia comerţ, va adopta decizia ca parte a procesului de revizuire în temeiul articolului 29 alineatul (4) din acordul de asociere UE-Ucraina. Scopul procesului de revizuire este de a accelera şi de a extinde domeniul de aplicare al eliminării taxelor vamale în comerţul dintre UE şi Ucraina.