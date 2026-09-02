Germania și Franța vor „dezmembrarea” serviciul diplomatic al UE, condus de Kaja Kallas. Ce anume îi reproșează liderii europeni

Kaja Kallas este Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate a UE și vicepreşedintă a Comisiei Europene pentru afacerile externe şi politica de securitate. Foto: Getty Images

Comisia Europeană pregăteşte planuri de dezmembrare a serviciului diplomatic al Uniunii Europene şi intenţionează să preia părţi din acesta, conform Financial Times, citat de Reuters. Oficiali de rang înalt au început să analizeze ce funcţii ale Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE) ar putea fi absorbite de departamente existente ale Comisiei, afirmă publicaţia pe baza unor surse informate despre proces. SEAE este condus de Kaja Kallas, vicepreşedintă a Comisiei Europene pentru afacerile externe şi politica de securitate, informează Agerpres.

Conform publicaţiei Politico, Kallas a primit o scrisoare semnată de mai multe state europene, printre care Franţa şi Germania, în care se propun cinci modalităţi de accelerare şi eficientizare a procesului de luare a deciziilor în domeniul politicii externe şi de securitate a Uniunii.

Activitatea SEAE a fost criticată pentru coordonarea defectuoasă a răspunsurilor și reacțiilor UE la ultimele crize majore cu care se confruntă continentul european, precum războaiele din Ucraina și Iran și politica externă agresivă a administrației americane conduse de Donald Trump.

De asemenea, una din măsurile propuse pentru eficientizarea procesului de luare a deciziilor ar fi utilizarea mai frecventă a votului cu majoritate calificată. În prezent, deciziile în domeniul respectiv trebuie aprobate în unanimitate de cele 27 de state membre.

România, printre statele europene care susțin eliminare dreptului de veto în politica externă a UE

Politico reaminteşte că, în mandatul fostului premier ungar Viktor Orban, decizii susţinute de toate celelalte 26 de ţări au fost blocate prin veto de Ungaria.

Până acum, Germania în special a fost promotoarea generalizării procedurii de vot cu majoritate calificată, în timp ce Franţa şi alte ţări s-au opus unei astfel de modificări.

Scrisoarea menţionată este semnată de miniştrii de externe din Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Olanda, România, Spania şi Suedia.

Grupul statelor semnatare cere încetarea veto-urilor „obstrucționiste” care au paralizat acțiunea externă a blocului comunitar în ultimii ani, argumentând că principiul cooperării loiale trebuie să prevaleze.

„Cultura consensului din Uniune este o sursă importantă a legitimității sale. De aceea, continuăm să căutăm consensul ori de câte ori este posibil”, afirmă cele 11 state într-o scrisoare adresată Kajei Kallas.

Documentul mai propune accentuarea principiului „cooperării sincere” între membrii UE, în sensul onorării promisiunilor reciproce, chiar dacă acestea nu sunt strict obligatorii din punct de vedere legal; „abţinerea constructivă” în loc de veto, pentru a nu împiedica Uniunea să acţioneze; interzicerea condiţionării de „chestiuni fără legătură”, contrar practicii de blocare a unor decizii colective prin ameninţări cu veto în caz că alte ţări nu sunt de acord cu o solicitare a uneia într-un alt domeniu.

Scrisoarea urmează să fie discutată săptămâna aceasta de miniştrii de externe europeni reuniţi la Wicklow, în Irlanda, pentru discuţii neoficiale în format Gymnich. Printre subiectele abordate este şi cel al reformării SEAE.

O altă scrisoare la care a obţinut acces Politico, semnată doar de Franţa şi Germania, propune pentru Kallas atribuţii inclusiv în domeniul relaţiilor externe comerciale şi de apărare, precum şi includerea unei părţi din personalul SEAE într-un nou departament de relaţii externe al Comisiei Europene.