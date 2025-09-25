Un medicament care tratează boala Alzheimer în stadiu incipient a primit autorizația de comercializare în UE. Ce este Kisunla

CE a acordat autorizația UE de comercializare pentru un medicament pentru tratarea demenței. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Comisia Europeană a acordat autorizația UE de comercializare pentru Kisunla, un medicament pentru tratarea tulburării cognitive ușoare, inclusiv a demenței ușoare în stadiile incipiente ale bolii Alzheimer, potrivit unui comunicat transmis joi.

Kisunla poate contribui la încetinirea evoluției problemelor cognitive și funcționale asociate cu boala Alzheimer la anumiți pacienți.

Autorizația se bazează pe evaluarea științifică pozitivă efectuată de Agenția Europeană pentru Medicamente, care a concluzionat că beneficiile acestui medicament sunt mai mari decât riscurile pentru o anumită populație de pacienți cu Alzheimer în stadiu incipient.

Decizia de autorizare stabilește condiții stricte privind utilizarea Kisunla, deoarece este considerat adecvat numai pentru pacienții cu o anumită dispoziție genetică. De asemenea, sunt prezentate măsuri clare de reducere a riscurilor, precum cerințe de monitorizare și de etichetare.