Uniunea Europeană reduce taxele pe curent și oferă stimulente pentru renunțarea la mașinile și centralele pe gaz

UE va reduce taxele pe electricitate și va oferi consumatorilor noi stimulente pentru a renunța la mașinile și centralele termice pe combustibili fosili, a anunțat Comisia Europeană, în condițiile în care criza energetică declanșată de războiul din Iran accelerează tranziția către o economie curată, scrie The Guardian.

Planul, care prevede modificarea reglementărilor astfel încât electricitatea să fie impozitată mai puțin decât petrolul și gazele, urmărește reducerea facturilor și, totodată, încurajarea renunțării la echipamentele poluante care prelungesc dependența de combustibilii importați.

Comisia a precizat că va adopta reguli temporare privind ajutoarele de stat pentru a permite statelor membre să protejeze direct consumatorii și companiile de prețurile ridicate la energie, dar a avertizat că orice formă de sprijin trebuie să fie „direcționată, oportună și temporară”.

Pachetul nu include însă măsuri similare celor introduse după invazia Rusiei în Ucraina, cum ar fi o taxă pe profiturile excepționale ale companiilor petroliere și de gaze, solicitată luna aceasta de cinci miniștri de finanțe din UE. Comisia a exclus, de asemenea, plafonarea prețului la gaze, despre care experții în energie au avertizat că ar fi contraproductivă.

„Investind în energie curată și electrificare, eliberăm mai mulți bani pentru economia noastră”, a declarat Dan Jørgensen, comisarul pentru energie și locuințe. „În viitor, în loc să cumpărăm ceva, să-l ardem pentru energie și apoi să-l cumpărăm din nou, trebuie să ne producem propria energie curată, aici, acasă.”

Europa și-a accelerat instalarea turbinelor eoliene și a panourilor solare după ultima criză energetică din 2022, dar a făcut puține progrese în înlocuirea echipamentelor care ard petrol și gaze.

Dependența persistentă de combustibilii importați a lăsat UE vulnerabilă în fața creșterilor bruște de prețuri de la începutul războiului din Iran, iar unii analiști se tem că acestea vor continua chiar dacă războiul se va încheia rapid.

Comisia a anunțat că va stabili un obiectiv de electrificare înainte de vară și va propune măsuri pentru reducerea raportului de preț dintre electricitate și combustibilii fosili. Experții spun că acesta este un factor decisiv în adoptarea tehnologiilor mai curate de către consumatori și industrie, inclusiv prin eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili.

Propunerile de modificare a sistemelor fiscale fragmentate din UE necesită aprobarea unanimă a statelor membre și au fost, în mod tradițional, dificil de adoptat. Organizațiile ecologiste au calificat planurile drept „măsuri pe jumătate.”

„Direcția este cea bună, dar planurile nu reușesc să creeze instrumentele europene adecvate, nici pe partea de venituri, nici pe cea de finanțare. În timp ce companiile petroliere câștigă zeci de miliarde din profiturile de război, taxele pe profiturile excepționale care să ușureze presiunea financiară asupra gospodăriilor europene sunt esențiale”, a declarat Antony Froggatt, de la organizația Transport and Environment.

Potrivit planurilor anunțate miercuri, Comisia va adopta în mai o propunere legislativă care ar stimula utilizarea eficientă a infrastructurii rețelei electrice și obiceiuri de consum mai flexibile. De asemenea, ar oferi statelor membre și autorităților naționale de reglementare o mai mare libertate în reducerea tarifelor și taxelor pentru grupurile vulnerabile și industriile cu consum intensiv de energie.

„Propunerea de reducere a componentelor de rețea și de taxare din factura de electricitate, care reprezintă în medie peste 50% din factura gospodăriilor la nivelul UE, este un pas rapid în direcția bună. Dar aceste reforme vor fi la fel de eficiente pe cât va fi implementarea lor – iar multe guverne nu și-au exercitat încă posibilitatea existentă de a reduce impozitarea electricității”, a precizat Louise Sunderland, de la Regulatory Assistance Project, un think tank în domeniul energiei.

Comisia plănuiește, de asemenea, să coordoneze umplerea depozitelor de gaze cu mult înainte de lunile de iarnă, precum și achiziționarea de combustibil pentru aviație, care ar putea deveni în curând deficitar. A fost anunțată și crearea unui nou observator pentru monitorizarea carburanților din transport, care să permită intervenția înainte de apariția penuriilor.

Comisia a precizat că va promova scheme de leasing social pentru tehnologiile curate – precum mașinile electrice, pompele de căldură și bateriile de mici dimensiuni – și va ajuta statele membre să instituie stimulente financiare conforme cu regulile fiscale.

Jørgensen a declarat că natura crizei impune ca statele să aibă libertatea de a sprijini industriile și gospodăriile aflate în dificultate, dar a adăugat: „Având în vedere că obiectivul nostru pe termen lung este tranziția de la combustibilii fosili, tot ceea ce facem și ar putea – direct sau indirect – să subvenționeze fosilele trebuie să fie temporar și foarte bine direcționat.”

Jørgensen s-a pronunțat în favoarea unor măsuri radicale de economisire a combustibilului propuse luna trecută de Agenția Internațională a Energiei, precum reducerea deplasărilor cu mașina și evitarea zborurilor. Susținute de mult timp de activiștii pentru climă în scopul limitării încălzirii planetei, aceste măsuri au lipsit din pachetul principal, dar au apărut într-o anexă cu bune practici adoptate de guvernele naționale.

„Pe partea de cerere, în mod evident, încurajăm în continuare statele membre să facă tot ce pot pentru a reduce consumul. Ce măsuri specifice aleg statele membre să aplice – considerăm că este cel mai bine ca statele membre să decidă singure”, mai spune Jørgensen.