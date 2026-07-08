Victor Negrescu ocupă locul 4 într-un top al celor mai influenți europarlamentari

Victor Negrescu "a acumulat influență printr-o combinație de conducere instituțională și coordonare directă a unora dintre cele mai importante dosare din acest mandat". Foto: Agerpres

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, din partea S&D, s-a clasat pe locul patru într-un top al celor mai influenți eurodeputați, reaizat de eumatrix.eu.

Autorii clasamentului precizează că Victor Negrescu "a acumulat influență printr-o combinație de conducere instituțională și coordonare directă a unora dintre cele mai importante dosare din acest mandat: bugetul UE".

Topul este condus de Manfred Weber (PPE), care și-a construit influența de-a lungul anilor conducând grupul și partidul PPE într-un context electoral și parlamentar delicat.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola (PPE), își valorifică rolul instituțional "pentru a-și menține influența până la punctul în care speră la un al treilea mandat consecutiv destul de neobișnuit care va fi decis în ianuarie anul viitor".

Președinta grupului S&D, Iratxe García Pérez (S&D), ocupă locul 3, valorificând activitatea puternică a delegației spaniole S&D și rezistența (destul de remarcabilă) a guvernului Sanchez de la Madrid, precizează portalul eumatrix.

Imediat în urma lui Victor Negrescu, René Repasi de la S&D completează topul primilor cinci europarlamentari. Este unul dintre cei mai activi legislatori ai Parlamentului în acest mandat, combinând o muncă intensivă de raportor și raportor din umbră pe dosare majore cu poziția sa în delegația germană S&D.

Președinta grupului Renew, Valérie Hayer (Renew), deține în mod natural o influență semnificativă în calitate de lider al grupului centrist (necesar pentru coaliții) și prin rețeaua sa politică cu guvernul de la Paris. "Cu toate acestea, acest nivel pare dificil de menținut, deoarece moștenirea lui Macron este supusă unei presiuni semnificative aproape de sfârșitul mandatului său, în timp ce Renew însuși continuă să se deplaseze în preferințele electoratului".

Christian Ehler (PPE) este cel mai căutat europarlamentar de către actorii socio-economici, cu cea mai puternică campanie de implicare - alături de munca practică pe unele dintre cele mai grele dosare industriale ale mandatului. Colegul său important al PPE, Markus Ferber (PPE), se află imediat în urma sa, fiind europarlamentarul principal a cărui pondere provine cel mai mult din activitatea legislativă directă, pe dosare economice și financiare.

Vicepreședinții PE Ewa Kopacz (PPE) și fost prim-ministru polonez, Martin Hojsík (Renew) și Roberts Zīle (ECR) completează plutonul fruntaș.