Viktor Orban susține că integrarea europeană a Ucrainei va „falimenta Ungaria și Uniunea Europeană”

Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei. Foto: Getty Images

Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, susține că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană îi va „falimenta” țara și că, din acest motiv, guvernul său se va opune procesului de integrare al Ucrainei, conform MTI, citată de Agerpres.

„Toamna aceasta Ungaria va trebui să repete, la multe reuniuni de politică externă, că nu va permite nimănui să meargă la război în numele său.

Ungaria este membră a UE şi nu este în război cu nimeni, prin urmare nici UE nu poate fi în război”, a spus Viktor Orban.

„Statele pro-război s-ar putea vedea ele însele ca fiind în război, dar ele nu vor putea folosi UE în acest scop atât timp cât o singură ţară se opune. Iar Ungaria se opune”, a adăugat el.

Viktor Orban a mai susținut și că Donald Trump „își onorează promisiunile de campanie” și că a „început să introducă schimbări profunde în ordinea economică mondială, care se credea, anterior, rezistentă la șocuri”.

O altă evoluţie nouă, a continuat el, este aceea că ţările Sudului Global şi China „pentru prima dată în decenii au ridicat mănuşa şi dau dovadă de forţă şi organizare, în timp ce India şi-a consolidat legăturile cu axa Rusia-China”, iar Uniunea Europeană nu se ridică „nici măcar la nivelul aşteptărilor noastre modeste” şi „se elimină singură din clubul exclusivist al puterilor globale”.

Orban mai pretinde și că șefa Comisiei Europene a îndemnat la o „economie de război” dar și că aderarea Ucrainei la UE ar „falimenta Ungaria și Europa”.

„Aderarea Ucrainei la UE va ruina economia Ungariei, va remodela fundamentele agriculturii europene şi Ungaria va deveni din beneficiar net un contributor net în bugetul european”, a mai susținut prim-ministrul Ungariei.

El a amintit de recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba, prin care Ungaria se aprovizionează cu petrol rusesc, şi a cerut guvernului de la Kiev să ţină cont de faptul că Ungaria este principalul furnizor de electricitate al Ucrainei.

Potrivit lui Viktor Orban, petrolul şi gazul rusesc sunt esenţiale pentru menţinerea unor costuri scăzute la combustibil pentru gospodăriile ungare. În ciuda acestor susțineri, aliatul său american, Donald Trump, a criticat îndelung dependența unor țări europene de petrol rusesc și a cerut ca acestea să oprească conducta.