Zboruri deviate și spațiu aerian închis temporar în Lituania din cauza unor "baloane suspecte"

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 08:49 05 Oct 2025 Modificat la 09:32 05 Oct 2025
Un copil se leagănă într-un parc de joacă, cu sistemele de rachete de apărare aeriană Patriot în fundal, la Aeroportul Internațional din Vilnius. Fotografie de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Lituania a redeschis traficul aerian pe cel mai mare și aglomerat aeroport al său, din Vilnius, duminică dimineață, după câteva ore de suspendare și deviere a zborurilor cauzate de prezența unor baloane suspecte în spațiul său aerian, scrie CNN.

Aviația europeană a fost perturbată în mod repetat în ultimele săptămâni de observații ale unor drone și incursiuni aeriene, inclusiv pe aeroporturile din Copenhaga și München.

Traficul aerian pe aeroportul din Vilnius a fost reluat duminică dimineața la ora 4:50 (21:50 ET, sâmbătă), după ce autoritățile au decis să închidă temporar spațiul aerian "din cauza unei posibile serii de baloane care se îndreptau spre aeroportul din Vilnius", a precizat operatorul într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Zboruri deviate către Letonia şi Polonia

Postul public de radio și televiziune LRT din Lituania l-a citat pe șeful Serviciului Național de Management al Crizelor, care a declarat sâmbătă seară că 13 baloane se îndreptau spre aeroportul din Vilnius.

Potrivit anunțurilor publicate pe site-ul Administrației Federale a Aviației din SUA, restricțiile de zbor au fost impuse din cauza "zborurilor cu balon cu aer cald".

Operatorul aeroportuar a precizat că închiderea a afectat mai multe zboruri pe parcursul nopții, majoritatea sosirilor fiind redirecționate către aeroporturi din Letonia și Polonia, iar plecările fiind anulate. Un zbor care urma să sosească din Copenhaga s-a întors în Danemarca.

Securitatea regională

Lituania, membră NATO, a instituit în august o zonă de interdicție aeriană de 90 km de-a lungul graniței cu Belarus, ca răspuns la incursiuni ale dronelor venite din acea direcție. Măsura are rolul de a permite forțelor armate lituaniene să reacționeze rapid la posibile încălcări ale spațiului aerian.

Lituania, un susținător ferm al Ucrainei, are o frontieră de 679 km cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei. Capitala Vilnius se află la doar aproximativ 30 km de această graniță.

