Zelenski reafirmă interesul Ucrainei pentru rachetele de croazieră Taurus. Cum ar putea schimba cursul războiului

Volodimir Zelenski a precizat la Munchen că Ucraina este în continuare interesată de rachetele de croazieră germane Taurus, FOTO: Hepta

Volodimir Zelenski a precizat sâmbătă că Ucraina este în continuare interesată de rachetele de croazieră germane Taurus, în contextul în care invazia rusă din Ucraina se apropie de împlinirea a patru ani, relatează dpa, citată de Agerpres.

Întrebat pe marginea Conferinţei de Securitate de la Munchen dacă Ucraina are nevoie de rachete, care au o rază de acţiune de circa 500 km, Zelenski a răspuns: "Da".

Kievul a cerut Berlinului cu ani în urmă să furnizeze sistemul Taurus. Cancelarul de la acea vreme Olaf Scholz a respins solicitarea, invocând temeri că războiul ar putea escalada. Succesorul său, Friedrich Merz, a declarat ulterior că nu a exclus furnizarea de astfel de rachete.

Kievul a solicitat rachetele Taurus pentru a lovi situri militare importante din punct de vedere strategic situate în profunzimea teritoriului rusesc, notează dpa.

În discursul susținut sâmbătă la Conferința de Securitate de la Munchen, Volodimir Zelenski a declarat că armata rusă plătește un preț uriaș pentru fiecare kilometru de teritoriu ocupat în Ucraina: „În mediu 156 de soldați”. Președintele ucrainean a lansat și un atac la adresa premierului ungar Viktor Orban.

El a subliniat că rezistența Ucrainei este esențială nu doar pentru propria sa securitate, ci și pentru protejarea altor state europene.

„Ucrainenii sunt cei care opresc agresiunea rusă și apără Polonia liberă și independentă, statele baltice, Moldova și România”, a spus Zelenski.