Zelenski: "Sunt mai tânăr decât Putin, asta e important. El nu mai are mult timp"

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat într-un interviu acordat Politico, că este mai tânăr decât liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și a adăugat că Putin "nu mai are mult timp". FOTO: Captura video Youtube Politico

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat într-un interviu acordat Politico, la Conferința de Securitate de la Munchen, că este mai tânăr decât liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și a adăugat că Putin "nu mai are mult timp".

"Cred că Putin este, de asemenea, într-o poziție dificilă, pentru că eu pot vorbi cu dumneavoastră și pot da mâna, nu mi-e frică, vreau să fiu liber… Sunt aici, mă vedeți. Sunt un om liber. Și sunt mai tânăr decât Putin. Credeți-mă, asta e important. El nu mai are mult timp. Nu mult timp, Doamne ajută.", a spus el, citat de Ukrainska Pravda.

Întrebat despre posibilitatea organizării de alegeri în Ucraina, Zelenski a spus că 90% dintre ucraineni se opun desfășurării scrutinului pe durata războiului.

"E interesant că 90% [dintre ucraineni – n. red.] sunt împotriva alegerilor acum, dacă pe cineva îl interesează ce cred ucrainenii", a declarat el.

"Dacă președintele Trump îmi obține, punând presiune pe Putin, un armistițiu pentru două-trei luni, vom face alegeri", a promis Zelenski.

Întrebat cum ar trebui Trump să pună presiune pe Putin, Zelenski a indicat trei pași: să se asigure că Ucraina primește garanții de securitate solide, să ofere un pachet de reconstrucție și să-l sune pe Putin pentru a-i spune să "se oprească acolo unde este acum".

"Dar dacă Putin spune «nu», președintele Trump trebuie să ne dea tot ce avem nevoie ca să ne salvăm, să ne apărăm și să rămânem puternici. Dar cred că trebuie să încheiem războiul, nu să continuăm să luptăm.", a declarat Zelenski.