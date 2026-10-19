Ziua decisivă pentru unitatea Canadei. Alberta, provincia cu a a patra rezervă de petrol din lume, votează pentru independenţă

Ziua decisivă pentru unitatea Canadei. Sursa foto: Profimedia

Provincia Alberta, care are a patra cea mai mare rezervă de petrol din lume și își direcționează 90% din exporturile de țiței către SUA, decide luni dacă organizează un referendum pentru a-şi proclama independenţa faţă de Canada, notează Fortune. Oamenii nu votează pe 19 octombrie pentru a părăsi Canada. În schimb, alegătorii vor decide dacă provincia ar trebui să rămână în Canada sau să inițieze procesul legal care ar putea duce la un viitor referendum privind separarea. Autorităţile au anunţat duminică faptul că 43,1% dintre alegătorii cu drept de vot din provincie au votat deja, fie prin vot anticipat, fie prin corespondență, în cadrul referendumului.

Timp de decenii, separatismul în Alberta a fost o cauză marginală. Luni, alegătorii din inima industriei petroliere a Canadei vor decide dacă fac primul pas către un referendum privind ieșirea din țară.

Premierul provinciei Alberta, Danielle Smith – cea care a convocat acest vot, deși susține rămânerea în Canada – a declarat că nivelul de susținere pentru inițierea procesului de separare (care, conform unui sondaj recent, este de aproximativ 23%) este „încă prea ridicat pentru gustul meu”.

Provincia, în conflict cu guvernul canadian

Alberta s-a aflat mult timp în conflict cu guvernul federal pe teme legate de petrol și de autoritatea federală. Prim-miniștrii liberali Pierre Trudeau și, decenii mai târziu, fiul său Justin, au devenit extrem de nepopulari în această provincie din cauza politicii energetice.

Guvernul lui Justin Trudeau a impus o taxă națională pe carbon, alături de alte măsuri climatice despre care liderii din Alberta au afirmat că dăunează industriei petroliere a provinciei. Cu toate acestea, partidele separatiste au obținut, de regulă, doar 1% sau 2% din voturi, a precizat fostul premier al provinciei Alberta, Jason Kenney.

Apoi au urmat pandemia și „Convoiul Libertății” (Freedom Convoy), care a paralizat părți din Ottawa, capitala Canadei, și a blocat puncte majore de trecere a frontierei dintre Canada și Statele Unite.

„Aveau nevoie de o nouă cauză”, a declarat Kenney. „Iar aceasta s-a transformat, în mod natural, în separatism.” Restricțiile din perioada pandemiei au amplificat separatismul.

Pandemia a "alimentat" ideea de separare

Jeff Rath, unul dintre liderii mișcării pentru independență, a afirmat că normele federale privind vaccinarea, care îi împiedicau pe canadienii nevaccinați să călătorească cu avionul, au reprezentat pentru el punctul critic.

„Dacă Trudeau nu mă lasă să plec din Alberta, pur și simplu îmi iau toată provincia și plec”, își amintește Rath că i-a spus unui prieten. „COVID-ul a fost, într-adevăr, picătura care a umplut paharul.”

„Mulți oameni au fost radicalizați de convoi”, a spus el.

„Convoiul Libertății” din 2022 a început ca urmare a cerințelor privind vaccinarea pentru șoferii de camioane care traversau frontiera, dar a evoluat într-o revoltă mai amplă împotriva restricțiilor din timpul pandemiei.

Kenney a afirmat că oamenii s-au mobilizat pe fondul nemulțumirii față de globalizare, vaccinuri și restricțiile pandemice, în timp ce rețelele de socializare le-au permis unor activiști, anterior izolați, să se găsească unii pe alții și să se organizeze.

Kenney a subliniat că descria activiști, nu alegători separați tipici, pe care i-a caracterizat drept albertani frustrați care transmit un mesaj către Ottawa.

"Separatiştii", inspiraţi de MAGA

Kenney a spus că mișcarea MAGA a fost „inspirațională” pentru unii activiști separatiști. El a spus că aceștia „au încercat să se infiltreze cu cel puțin un oarecare succes” în Partidul Conservator Unit pe care l-a fondat. Smith l-a înlocuit pe Kenney în 2022, după ce a făcut apel la membrii Partidului Conservator Unit supărați de restricțiile COVID-19.

„La propriu, te poți uita la jucători”, a spus Kenney despre convoi și mișcările separatiste. „Sunt aceiași oameni.”

Carney beneficiază de o susținere neobișnuită în Alberta

Mark Carney a transformat transportul petrolului din Alberta către noi piețe într-o prioritate națională și susține un proiect de conductă către Coasta de Vest. Politicile sale, mai favorabile mediului de afaceri și sectorului energetic, alături de opoziția sa față de războiul comercial declanșat de președintele american Donald Trump și față de retorica acestuia privind transformarea provinciei într-un „al 51-lea stat” american, l-au făcut pe liderul federal liberal neobișnuit de popular în provincia conservatoare Alberta.

Kenney, unul dintre cei mai importanți critici conservatori ai modului în care Trudeau abordează relația cu Alberta, a declarat că Carney „vorbește ca un locuitor din Alberta”, înțelege nemulțumirile și aspirațiile provinciei și acționează în direcția corectă în ceea ce privește energia.

Rath l-a descris pe Carney drept un „adversar redutabil”, menționând că „fiecare politician important” din Alberta și din Canada se opune separatiștilor, și a recunoscut că lupta va fi una dificilă. El a afirmat că ar fi „încântat” să obțină peste 30% din voturi — un rezultat mult sub pragul unei majorități.

Viitorul separatismului

Keith Wilson, un alt lider al mișcării pentru independența Albertei, care a fost și avocatul principal al organizatorilor „convoiului” din 2022, a declarat că separatiștii văd acest vot ca pe o modalitate de a oferi Albertei o putere de negociere mai mare în relația cu Ottawa, chiar și fără a ajunge la independență.

„Exact, pentru că asta înseamnă putere de negociere. Înseamnă negociere”, a spus Wilson. El a precizat că ar accepta schimbări structurale substanțiale în relația Albertei cu Ottawa, chiar dacă acestea nu ar merge până la independență.

Peste 1,3 milioane de oameni au votat duminică

Autorităţile din Alberta a anunțat duminică faptul că 43,1% dintre alegătorii cu drept de vot din provincie și-au exprimat deja opțiunea, fie prin vot anticipat, fie prin corespondență, în perspectiva referendumului provincial de luni.

Agenția provincială a publicat duminică date care indică un număr neoficial de 837.791 de locuitori din Alberta care au votat anticipat; dintre aceștia, 133.967 au votat sâmbătă, în ultima zi destinată votului anticipat.

Acest număr reprezintă o scădere față de primele patru zile ale perioadei de vot anticipat, când s-au înregistrat 174.532 de voturi marți, 186.742 miercuri, 168.230 joi și 174.320 vineri.

Elections Alberta precizează, de asemenea, că a primit 519.082 de voturi prin corespondență, ceea ce ridică numărul total al voturilor exprimate anticipat la 1.356.873, reprezentând 43,1% din totalul celor 3.148.343 de alegători cu drept de vot din provincie.

Prin comparație, în timpul alegerilor provinciale din 2023, 809.988 dintre cei 2.939.762 de alegători eligibili din Alberta au votat anticipat sau prin corespondență, adică 27,5% dintre persoanele cu drept de vot.