F1: Australianul Doohan va fi pilot de rezervă la echipa americană Haas: „Locul ideal pentru a-mi continua cariera în Formula 1”

Doohan a luat startul anul trecut în F1 cu echipa franceză Alpine / sursă foto: Getty Images

Australianul Jack Doohan a fost angajat ca pilot de rezervă la echipa americană Haas pentru sezonul 2026 de Formula 1, după ce în 2025 a debutat la Alpine, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Doohan, în vârstă de 23 ani, fiul legendarului pilot de motociclism viteză Mick Doohan, multiplu campion mondial, a luat startul anul trecut în F1 cu echipa franceză Alpine, dar după doar şase curse a fost înlocuit de argentinianul Franco Colapinto şi retrogradat ca pilot de rezervă. În ianuarie, Alpine a anunţat că s-a despărţit pe cale amiabilă de pilotul australian.

Doohan se alătură japonezului Ryo Hirakawa, 31 ani, în rolul de pilot de rezervă la Haas.

„Este locul ideal pentru a-mi continua cariera în Formula 1”, a spus Doohan despre echipa susţinută de Toyota.

Şeful echipei, Ayao Komatsu, a spus că experienţa australianului ca rezervă la Alpine a fost un alt plus: „Dedicaţia necesară pentru a rămâne ager şi pregătit pentru curse, în timp ce înveţi cum funcţionează echipa şi aşa mai departe, este o provocare pentru orice pilot - mai ales pentru unul care este evident încă foarte dornic să concureze din nou - la acest nivel. Mi-a plăcut să-l cunosc pe Jack şi aşteptăm cu nerăbdare să-l primim în echipă şi să beneficiem de contribuţiile sale”.

Haas, care şi-a păstrat echipa de piloţi oficiali de anul trecut, francezul Esteban Ocon şi britanicul Oliver Bearman, a terminat pe locul opt din zece în Campionatul Mondial al constructorilor din 2025, cu 79 de puncte. Echipa americană beneficiază de motoare de la Ferrari.

Noul sezon va începe pe 8 martie la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei, precedat de două sesiuni oficiale de teste de trei zile programate în Bahrain, între 11 şi 13 februarie şi apoi între 18 şi 20 februarie.