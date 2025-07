F1: Oscar Piastri a dominat singura sesiune de antrenamente libere din Belgia. Calificările și cursa de sprint, pe Antena 3 CNN

Oscar Piastri este lider în clasamentul piloţilor, cu 234 pct, urmat de Lando Norris, 226 pct, Max Verstappen, 165 pct, George Russell, 147 pct etc. Foto: Getty Images

Pilotul australian Oscar Piastri (McLaren) a dominat singura sesiune de antrenamente libere înaintea Marelui Premiu al Belgiei, a 13-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, vineri, pe circuitul de la Spa-Francorchamps, transmite presa internaţională, potrivit Agerpres. Cursa integrală va avea loc duminică, de la ora 16:00, și va putea fi urmărită la TV pe Antena 1, dar și pe Antena 3 CNN.



La MP al Belgiei, cursa de sprint este prezentă pentru a treia oară în acest an, singura dată în Europa în actualul sezon.



Cel mai rapid timp în unica sesiune de antrenamente libere înaintea MP al Belgiei i-a revenit lui Oscar Piastri, 1 min 42 sec 022/1000, urmat la 404/1000 de campionul mondial en titre, olandezul Max Verstappen (Red Bull). Al treilea a fost britanicul Lando Norris (McLaren).



Următorii timpi au fost realizaţi de britanicul George Russell (Mercedes), monegascul Charles Leclerc (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes), britanicul Lewis Hamilton (Ferrari), canadianul Lance Stroll (Aston Martin), spaniolul Fernando Alonso (Aston Martin) şi francezul Isack Hadjar (Racing Bulls).



În clasamentul constructorilor conduce McLaren-Mercedes 460 pct, urmată de Ferrari, 422 pct, Mercedes, 210 pct, Red Bull 172 pct etc.

