Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre circuitul Monza înainte de Marele Premiu al Italiei

Monza are o lungime de 5,793 km, cu 11 viraje. Foto: Getty Images

După Marele Premiu al Olandei, câștigat de Lando Norris, Formula 1 se mută în Italia, pe celebrul circuit Monza. Construit în doar 110 zile în 1922, Autodromul Național Monza a fost a treia pistă de curse special construită în acest scop din lume, după Brooklands din Marea Britanie și Indianapolis din SUA, scrie Formula 1.

Sâmbătă, sesiunea de calificări pentru Marele Premiu are loc de la ora 17:00 și se vede, în direct, pe Antena 3 CNN și pe Antena PLAY. Duminică, Marele Prremiu al Italiei are loc de la ora 16:00 și se vede, în direct, pe Antena 1 și pe Antena PLAY.

Monza are o lungime de 5,793 km, cu 11 viraje. Pe parcursul celor 53 de tururi, piloții vor parcurge un număr total de 306,72 km. Cel mai rapid timp pe tur a fost stabilit în 2025, de Lando Norris, care a fost cronometrat cu 1:20.901.

Când a avut loc primul Mare Premiu al Italiei la Monza

Construit în doar 110 zile în 1922, Autodromul Național Monza a fost a treia pistă de curse special construită în acest scop din lume, după Brooklands din Marea Britanie și Indianapolis din SUA.

La fel ca acele două piste, circuitul original de la Monza prezenta o serie descurajantă de curbe înclinate, precum și o mare parte din secțiunea „de teren exterior” care este încă utilizată astăzi.

Monza și-a deschis porțile pe 3 septembrie 1922, cu doar o săptămână înainte de a găzdui Marele Premiu al Italiei din acel an. Apoi a făcut parte din calendarul original de F1 în 1950 și a găzduit Marele Premiu al Italiei în fiecare an, cu excepția unui an.

Cum e să pilotezi pe circuit

Viteza medie de 264 km/h a pilotului Red Bull, Max Verstappen, în timpul turului său de pole position din 2025 oferă o idee despre natura pistei pe care localnicii o numesc „La Pista Magica”. Monoposturile sunt la accelerație maximă 80% din tur și ating Vmax-ul pe linia dreaptă de start/sosire de 1,1 km a circuitului. De acolo, pornesc în trombă spre secțiunea istorică a parcului, unde o serie de opriri lungi în șicane strânse pun frânele la treabă.

Așadar, cum abordează piloții provocarea unică a curselor de la Monza? Fostul pilot Renault de F1, Jolyon Palmer, spune că „Monza este un circuit unic în calendar, dar în multe privințe este cel mai simplu circuit”.

„Are o forță de apăsare redusă și totul începe cu frânarea în șicana pentru Sectorul 1 și oprirea mașinii cât mai ușor posibil pentru Virajul 1, aceasta este cheia. În Sectorul 2, Lesmo-urile (n.r. - Lesmo 1 și Lesmo 2 sunt două viraje de mare viteză) sunt de fapt mai distractive de condus decât par, cu o ușoară înclinare a roților. Poți menține puțină viteză, să-ți alegi traiectoria pentru o mică frânare și din nou să treci prin Lesmo 2.

Macadamul te poate întâmpina dacă accelerezi prea mult în virajele 8/9/10 de la Ascari. Prima parte a virajului este zona crucială dar este și destul de accidentat. Apoi, rămâi blocat în virajele 9 și 10, dacă nimerești corect virajul 8, care te duc la Parabolica sau Curva Alboreto (redenumită după Michele Alboreto).

Din păcate, au eliminat pietrișul care dădea farmecul acestui ultim viraj, dar este totuși o provocare interesantă să-l ataci, să alergi pe exterior ca să prinzi viteză, să accelerezi cât mai repede posibil și să te îndrepți spre linia dreaptă principală.

Înainte era periculos cu pietrișul la exterior, în timp ce acum poate că puțin din entuziasm este luat de ieșirea pe asfalt, dar este încă posibil să te accidentezi, iar Monza este încă un circuit fantastic pentru mare viteză”, a explicat el.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”

„Straight Mode” este o configurație aerodinamică diferită care permite mașinilor să își reducă rezistența la înaintare, ceea ce le face mai eficiente la accelerarea spre viteza maximă.

Aripa spate continuă să creeze un spațiu liber, la fel cum se întâmpla și atunci când piloții foloseau DRS în trecut, dar acum și aripa față se mișcă. Elementele superioare ale aripii față coboară în același timp cu elementul superior al aripii spate.

Acesta este un mod utilizat în fiecare tur în condiții de pistă uscată, în fiecare zonă desemnată pentru acesta. Practic, mașina se va adapta între două configurații diferite în funcție de locul în care se află pe pistă, oferind o forță de apăsare maximă în viraje, dar și o rezistență mai mică pe linii drepte.

La Monza, există patru zone desemnate: o secțiune pe linia dreaptă de start/sosire, urmată de secțiunile dintre virajele 3 și 4, virajele 7 și 8 și virajele 10 și 11.

Între timp, „Overtake” înlocuiește DRS și este un nou mod de putere care permite șoferului să reîncarce mai multă energie electrică și să genereze un profil suplimentar de putere electrică, astfel încât să poată menține o viteză mai mare pentru o perioadă mai lungă de timp.

Există un punct de detectare pe tur pentru acest mod și se așteaptă să fie folosit în multe ocazii la ieșirea din ultimul viraj, care duce pe o linie dreaptă lungă și va fi disponibil piloților în turul următor, atâta timp cât aceștia rămân la o secundă distanță de mașina din față în punctul respectiv de detectare.

Pe Monza, punctul de detectare se află chiar înainte de intrarea în virajul 11, în timp ce linia de activare urmează la ieșire, îndreptându-se spre linia dreaptă de start/sosire.

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