Suma uriașă pe care o va primi Christian Horner de la Red Bull, după ce a fost concendiat

Red Bull l-a concediat pe Christian Horner. Foto: Getty Images

Christian Horner s-a despărţit oficial de echipa Red Bull, pe care a condus-o timp de două decenii, ajutând-o să devină una dintre cele mai de succes din Formula 1. Red Bull nu a oferit detalii despre termenii acordului, dar BBC Sport a aflat de la o sursă apropiată echipei că Horner a obţinut o plată în valoare de 60 de milioane de euro (52 de milioane de lire sterline), potrivit Agerpres.

Această mutare îl eliberează pe Horner pentru a reveni în Formula 1 în viitor, dacă va găsi un proiect care să îl atragă, adaugă BBC.

În vârstă de 51 de ani, Horner era directorul de echipă cu cea mai mare vechime din Marele Circ, fiind numit de Red Bull în această poziţie la începutul lui 2005.

Sub conducerea sa, gruparea patronată de compania de băuturi energizante a cucerit şase titluri mondiale la constructori şi opt la piloţi, patru prin germanul Sebastian Vettel şi alte patru prin olandezului Max Vertappen.

Anul trecut, Christian Horner a făcut obiectul unei anchete interne la Red Bull, însă a fost exonerat în final, în urma unor acuzaţii de "comportament nepotrivit" faţă de o angajată a echipei.