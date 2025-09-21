Antena 3 CNN Formula 1 F1: Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului

F1: Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului

Max Verstapen
Max Verstappen. Foto: Profimedia

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului la Formula 1, desfăşurat duminică pe circuitul urban de la Baku (6,003 km).

Verstappen (27 ani), campionul mondial din ultimii patru ani, a obţinut cu această ocazie a 67-a victorie din cariera sa în Marele Circ şi a patra de la debutul sezonului 2025.

Plecat din pole positon, "Mad Max" a condus de la un capăt la altul cursa azeră, devansându-i pe britanicul George Russell (Mercedes) şi pe spaniolul Carlos Sainz Jr (Williams).

Cursa de la Baku a fost marcat de accidentul suferit în primul tur de australianul Oscar Piastri (McLaren), liderul clasamentului general al piloţilor, care a pierdut controlul monopostului său şi a intrat în parapetul de protecţie, fiind nevoit să abandoneze.

