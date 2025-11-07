A fost lansat robotul cu mușchi, care merge, vorbește și se mișcă exact ca un om. “Mulți au spus că este o persoană deghizată”

3 minute de citit Publicat la 08:35 07 Noi 2025 Modificat la 08:35 07 Noi 2025

Robotul IRON are mușchi sintetici care se pot întinde și contracta. FOTO: Hepta

Lansarea unui nou model de robot umanoid a provocat dezbateri aprinse în mediul online, mulți crezând că este vorba despre o persoană reală deghizată.

Compania XPeng a lansat miercuri IRON, un robot umanoid de ultimă generație, care a pășit pe scenă cu atitudinea unui model. În mediul online au apărut discuții în care utilizatorii au insistat că a fost vorba despre o persoană reală, deghizată, potrivit City News Service.

CEO-ul XPeng, He Xiaopeng, a intervenit rapid pentru a demonstra că robotul era real. A doua zi dimineață, a publicat un videoclip din culise, dezvăluind mecanismele interne ale robotului IRON: „mușchi” asemănători unei rețele, dispozitive de transport pentru umeri, articulații armonice ale mâinilor și rețele de microfoane încorporate în cap.

„Mulți au spus că este o persoană înăuntru”, a scris He. „Suntem fericiți și amuzați - unii pur și simplu nu pot crede cât de repede se schimbă această lume.”

XPeng a mers un pas mai departe. În timpul unui alt eveniment live, transmis joi, compania a pornit robotul IRON pe scenă, apoi a tăiat învelișul picioarelor pentru a expune componentele mecanice de dedesubt.

Vizibil emoționat, He Xiaopeng a spus: „Niciodată nu am fi tăiat «pielea și mușchii» robotului IRON cât timp era pornit. Am decis cu o oră înainte de eveniment să o facem – și sper că este ultima dată când trebuie să dovedim că este real.”

După ce videoclipul a devenit public, acțiunile XPeng listate la Hong Kong au crescut cu aproape 9%, închizând la 11,5 dolari pe acțiune, cu o capitalizare de piață de aproximativ 170,4 miliarde de dolari.

Caracteristicile noilor roboți care imită acțiunile oamenilor

Potrivit companiei, robotul IRON de nouă generație este versiunea finală de pre-producție înainte de fabricația în masă. Având o înălțime sub 1,7 metri, este primul robot umanoid care folosește o baterie în stare solidă și este alimentat de trei cipuri Turing.

Compania a dezvoltat două modele, unul masculin și unul feminin, cu o piele moale din material textil. Xpeng spune că poate recunoaște împrejurimile, poate reacționa la oameni și poate îndeplini sarcinile zilnice fără probleme. Are mușchi sintetici care se pot întinde și contracta, oferindu-i o mișcare naturală și fluidă. Robotul are 62 de articulații active care îi permit să ridice din umeri, să se răsucească sau să se echilibreze pe teren accidentat. Fiecare mână poate să țină unelte mici sau cutii mari cu un control egal.

Într-un interviu acordat publicației The Paper, He Xiaopeng a spus că piața auto globală valorează aproximativ 10 trilioane de dolari americani, dar robotica ar putea ajunge la 20 de trilioane de dolari americani. El a adăugat că ar putea dura 10 până la 20 de ani, dar ar putea exista sute de milioane de roboți umanoizi.

XPeng intenționează să construiască o fabrică automatizată pentru a asigura precizie și siguranță la nivel auto pentru roboții săi. Compania intenționează, de asemenea, să deschidă un kit de dezvoltare software, permițând dezvoltatorilor din întreaga lume să construiască noi aplicații și funcții pentru IRON.

Alături de IRON, XPeng a dezvăluit miercuri și modelul său Vision-Language-Action de a doua generație, o flotă de Robotaxi care urmează să fie lansată în 2026 și două sisteme de vehicule zburătoare dezvoltate de afiliatul său Aero HT. Prima mașină zburătoare a ieșit de pe linia de producție pe 3 noiembrie.

Lansarea robotului IRON a avut loc la câteva zile după ce un alt robot umanoid, XMAN-R1, a fost dezvoltat de compania de robotică de servicii Keenon Robotics pentru a întâmpina oaspeții la un hotel din Shanghai. Unitatea de cazare a devenit prima din lume care „angajează” un model umanoid alături de roboți cu scop general și special.