AI a preluat o parte din muncă pentru 20% dintre angajații cu normă întreagă din SUA

Într-un nou sondaj publicat joi, un centru de cercetare non-profit dedicat inteligenței artificiale a constatat că jumătate dintre adulții americani au folosit AI în ultima săptămână, fie în scopuri personale, fie profesionale, iar 20% dintre angajații cu normă întreagă spun că AI a preluat părți din munca lor, scrie CNBC.

Sondajul, realizat de Ipsos în parteneriat cu Epoch AI – un important centru non-profit axat pe cercetare bazată pe date despre dezvoltarea și impactul inteligenței artificiale –, a chestionat 2.000 de adulți americani despre cum și când folosesc AI. Deși studiul a arătat că AI a înlocuit unele sarcini la locul de muncă, 15% dintre angajații cu normă întreagă au declarat că au început să facă activități noi pe care nu le-ar fi făcut fără ajutorul serviciilor de AI, cu o marjă de eroare de plus/minus 2,5%.

Caroline Falkman Olsson, care a coordonat cercetarea pentru Epoch AI, a spus că rezultatele confirmă ipotezele generale despre impactul în creștere al AI la locul de muncă.

„Atunci când ne uităm efectiv la ceea ce raportează oamenii despre felul în care folosesc AI, vedem atât efecte de augmentare, cât și de automatizare”, a declarat Olsson pentru NBC News, atrăgând totodată atenția că este nevoie de cercetări mai detaliate pentru a înțelege care sunt, mai exact, sarcinile afectate. „Trebuie să aflăm cum se schimbă, în realitate, locurile de muncă și sarcinile concrete ale oamenilor”.

Epoch AI a fost fondat în 2021 ca un efort voluntar de a colecta și analiza date despre tendințele din dezvoltarea inteligenței artificiale. De când a atras atenția în 2022, studiind cantitatea de putere de calcul folosită de marile companii AI pentru a-și antrena modelele, Epoch AI s-a extins și studiază acum prețurile serviciilor AI, construcția centrelor de date din întreaga lume și tipurile de cipuri folosite pentru dezvoltarea modelelor AI.

Cel mai recent sondaj a fost realizat în perioada 3-5 martie, prin intermediul platformei online de sondaje a Ipsos. Printre adulții care au folosit AI în ultima săptămână, cercetarea a arătat că aproape 50% au folosit AI între două și cinci zile pe săptămână. Sondajul a arătat însă și că majoritatea oamenilor (62,5%) au realizat doar una sau două sarcini scurte cu AI în ziua lor cea mai intensă de utilizare, spre deosebire de aproximativ 6% dintre respondenți, care au folosit AI intens.

Nicholas Miailhe, expert și lider în politici publice din zona AI la Global Partnership on Artificial Intelligence – o inițiativă internațională care reunește 46 de țări și Uniunea Europeană –, a declarat că rezultatele ar trebui să fie un semnal de alarmă atât pentru angajați, cât și pentru factorii de decizie. „Atunci când unul din cinci angajați spune că AI înlocuiește deja părți din munca sa, putem începe să vorbim despre o restructurare a pieței muncii care are loc în timp real”, a spus el pentru NBC News.

„Faptul că înlocuirea pare să o depășească pe augmentare ar trebui să ne atragă atenția: fereastra de timp în care politicile publice mai pot influența modul în care AI transformă munca se închide, probabil, mult mai repede decât își dau seama majoritatea guvernelor”, adaugă acesta.

Sondajul a mai arătat că aproximativ jumătate dintre adulții americani care au folosit AI pentru muncă în ultima săptămână au folosit doar abonamente personale sau versiuni gratuite ale serviciilor AI – și nu abonamente plătite de angajatori.

În plus, sondajul a abordat utilizarea în creștere a agenților AI – sisteme AI care pot îndeplini sarcini în mod independent. Studiul a arătat că, în general, ratele de utilizare a agenților sunt încă scăzute, deși tehnologia a atras atenția industriei pe scară largă abia în ultimele luni. 8% dintre utilizatorii AI (cu o marjă de eroare de plus/minus 1,5%) au folosit un agent AI în ultima săptămână, în comparație cu 49% (plus/minus 1,6%) care au folosit sisteme AI pentru a căuta pe internet.

Renan Araujo, director de programe la organizația non-profit Institute for AI Policy and Strategy, a spus că datele despre agenți sunt remarcabile: „Unul din 12 americani a folosit un agent AI autonom – un software care nu doar răspunde la întrebări, ci acționează în numele tău”, a declarat Araujo pentru NBC News. „Această capacitate nu exista acum doi ani, iar faptul că utilizarea ei crește atât de rapid este izbitor”.

Sondajul Epoch a analizat și pentru ce anume folosesc adulții americani inteligența artificială. Studiul a arătat că mulți dintre cei care au folosit AI în ultima săptămână au apelat la aceste servicii pentru a căuta informații sau recomandări (80%), pentru a scrie sau edita texte (59%) și pentru a-și genera idei (53%).

Din eșantionul de aproximativ 2.000 de adulți, ChatGPT a fost cel mai popular serviciu AI (folosit de 31% dintre respondenți), urmat de Gemini de la Google (21%) și Copilot de la Microsoft (10,5%).

Sondajul Epoch vine după publicarea unor noi rapoarte de la Goldman Sachs și Morgan Stanley, care abordează la rândul lor amenințarea în creștere reprezentată de AI pe piața muncii.

Economiști de la Goldman Sachs au publicat săptămâna aceasta o nouă cercetare conform căreia AI elimină în jur de 16.000 de locuri de muncă pe lună, dacă luăm în calcul atât automatizarea, cât și augmentarea cauzate de AI. Cercetătorii băncii estimaseră anterior, în martie, că AI ar putea automatiza sarcini care consumă aproximativ 25% din totalul orelor de muncă.