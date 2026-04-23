Anthropic atinge pragul istoric de un trilion de dolari și depășește OpenAI. Investitorii se „bat” pe acțiuni

Anthropic a ajuns la o evaluare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari pe piețele secundare și a depășit astfel OpenAI. Interesul pentru acțiunile companiei este uriaș, iar investitorii se grăbesc să cumpere tot ce mai găsesc disponibil. Asta a împins valoarea Anthropic la un nivel care, până acum câteva săptămâni, părea greu de imaginat, scrie Business Insider.

În același timp, interesul pentru OpenAI pare să fi scăzut. Deși ultima rundă de finanțare evalua compania la 852 de miliarde de dolari, pe piețele secundare aceasta este tranzacționată acum la valori mai mici decât Anthropic.

Pe platforma Forge Global, una dintre cele mai importante piețe pentru acțiuni nelistate, Anthropic este evaluată în prezent la circa 1.000 de miliarde de dolari, în timp ce OpenAI se situează în jurul valorii de 880 de miliarde.

Pentru că niciuna dintre companii nu este listată la bursă, investitorii pot cumpăra acțiuni doar indirect, de la angajați sau investitori timpurii care aleg să vândă. Nici Anthropic, nici OpenAI nu au comentat aceste evoluții.

Unele oferte sunt deja spectaculoase. Un acționar ar fi scos la vânzare acțiuni la o evaluare de 1.150 de miliarde de dolari, iar un fond important ar fi oferit 1.050 de miliarde pentru a cumpăra. Situația este atât de tensionată încât unii investitori ar fi dispuși chiar să își vândă locuințele pentru a face rost de acțiuni Anthropic.

Cererea a explodat în doar câteva luni. În urmă cu trei luni, compania era evaluată la 380 de miliarde de dolari, după o rundă de finanțare.

Creșterea rapidă a veniturilor și succesul produselor sale de inteligență artificială, mai ales asistentul de programare Claude, au atras tot mai mulți investitori.

„A fost o creștere spectaculoasă pentru Anthropic. Toată lumea vrea să prindă un loc în această zonă a inteligenței artificiale, iar acum Anthropic este în față”, spune Glen Anderson, CEO al Rainmaker Securities.

În ultimele săptămâni, compania a primit mai multe oferte care o evaluau la sute de miliarde de dolari, unele ajungând chiar la 960 de miliarde.

„Apar oferte și dispar în aceeași zi, pentru că sunt cumpărate imediat. Aproape că nu mai există vânzători”, spune Anderson.

Cei care dețin acțiuni spun că sunt bombardați zilnic cu oferte.

„Primim oferte în fiecare zi, de toate felurile. Dar nu ne interesează să vindem. Ne uităm pe termen lung”, spune Bradley Horowitz, investitor timpuriu în companie.

Mulți investitori cumpără nu doar pentru profit, ci și din teama de a nu rata o oportunitate.

„Nu mai e doar despre bani, ci despre a putea spune că ai investit în Anthropic”, explică Anderson.

În același timp, pentru OpenAI interesul este mai slab.

„Piața pentru OpenAI este destul de calmă acum. Interesul s-a mutat clar spre Anthropic”, mai spune Anderson.