Asistenţii AI capătă chip uman: Avatarul zâmbeşte, clipeşte şi vorbeşte

După ce instrumente precum ChatGPT sau Gemini au prins voce, Copilot, asistentul cu AI de la Microsoft, va avea și un chip. În Copilot Labs a fost lansată experimental funcția "Portraits", prin care utilizatorii pot alege din 40 de avataruri stilizate, cu trăsături umane și expresii faciale animate. Atunci când interacționezi vocal cu asistentul, avatarul zâmbește, clipește sau își mișcă buzele în sincron, aproape ca o persoană reală.

CEO-ul diviziei Microsoft AI spune că mulți utilizatori se simt mai confortabil să vorbească cu o față decât cu o voce fără chip.

Spre deosebire de versiunile anterioare, cu personaje abstracte, "Portraits" merg pe un look umanizat – dar intenționat nu fotorealist – pentru a evita confuziile.

Lansarea vine pe un teren fierbinte. Platforma X a introdus deja avataruri 3D pentru chatbotul Grok, inclusiv personaje anime, care au stârnit controverse. Microsoft păstrează o linie mai precaută, încercând să evite derapajele.

Cu alte cuvinte, dacă până acum AI-ul avea doar o voce, de-acum te și privește în ochi. Întrebarea e: ne apropiem de viitorul din filme sau doar de un nou filtru animat, mai avansat?