„Avionul viitorului” nu are flapsuri sau cârme, dar are găuri în aripa cu formă de diamant. Cum va arăta X-65, construit de americani

2 minute de citit Publicat la 23:35 26 Noi 2025 Modificat la 23:35 26 Noi 2025

Randare cu avionul X-65 în zbor. Sursa foto: Hepta

X-65 al DARPA, care înlocuiește comenzile de zbor convenționale ale aeronavelor cu jeturi de aer, prinde contur la fabrica din Bridgeport, Virginia de Vest, a companiei Aurora, o subsidiară Boeing. Fuzelajul începe să capete formă și așteaptă montarea aripii în formă de diamant, potrivit News Atlas.

„Suntem încântați să continuăm parteneriatul nostru de lungă durată cu DARPA pentru a finaliza construcția aeronavei X-65 și pentru a demonstra capabilitățile controlului activ al curgerii în zbor”, a declarat Larry Wirsing, vicepreședinte pentru dezvoltarea aeronavelor la Aurora Flight Sciences.

„Platforma X-65 va reprezenta un activ de testare în zbor de lungă durată, iar noi suntem încrezători că viitoarele proiecte de aeronave și misiuni de cercetare vor putea valorifica tehnologiile de bază și datele de testare în zbor.”

O aeronavă experimentală fără flapsuri sau cârme, care are, în schimb, găuri în aripi

X-65 este conceput pentru a demonstra o tehnologie numită control activ al curgerii, care ar putea transforma viitorul designului aeronavelor. Aurora Flight Sciences, o subsidiară a producătorului de aeronave Boeing, construiește avionul pentru agenția de proiecte de cercetare militară a SUA, DARPA.

Controlul activ al curgerii, cunoscut pe scurt ca AFC, înlocuiește mecanismele tradiționale de control, precum flapsurile și cârmele, cu jeturi de aer.

Se așteaptă ca acest nou sistem să îmbunătățească aerodinamica și să reducă greutatea și complexitatea mecanică a aeronavei.

Fuzelajul, ansamblurile aripilor și difuzorul motorului sunt fabricate în unitatea Aurora din Virginia de Vest. Componentele pentru sistemul de propulsie și AFC sunt gata pentru integrare.

Sistemul AFC furnizează aer presurizat către paisprezece așa-numiți „efectori” integrați în toate suprafețele portante. Acești efectori sunt un sistem mic, integrat, alcătuit din fante, orificii sau alte deschideri modelate pe suprafața aeronavei. Ei sunt concepuți să sufle sau să aspire aer pentru a manipula fluxul de aer.

Aripa triunghiulară este modulară, cu secțiuni exterioare înlocuibile și efectori AFC interschimbabili, pentru a permite testarea viitoare a unor noi configurații.