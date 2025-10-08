Căutările devin conversații inteligente. Google lansează „Modul AI” în limba română

Disponibilitatea pentru utilizatori se va face gradual, pe parcursul următoarei săptămâni. sursa foto: Getty

Google a anunţat lansarea în România a „Modului AI” – o nouă funcţionalitate a motorului de căutare Google Search, disponibilă şi în limba română, care oferă o experienţă de căutare bazată pe inteligenţă artificială, susţinută de modelul Gemini 2.5, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de companie, Modul AI funcţionează ca o opţiune distinctă în cadrul motorului de căutare Google, fiind accesibil atât prin www.google.com, cât şi din aplicaţia mobilă pentru Android şi iOS.

Utilizatorul introduce o întrebare în bara de căutare, apoi selectează opţiunea de a primi un răspuns în „Modul AI”. Funcţia oferă un răspuns generat de inteligenţa artificială, cu posibilitatea de a aprofunda tema prin alte întrebări şi linkuri relevante. Disponibilitatea pentru utilizatori se va face gradual, pe parcursul următoarei săptămâni, precizează Google.

„Modul AI extinde capacităţile rezumatelor generate de AI cu raţionamente şi modalităţi de interacţiune mai avansate. Instrumentul împarte întrebarea în subiecte secundare şi le caută simultan pe fiecare dintre ele. Astfel, Modul AI poate să exploreze întreg web-ul pentru a găsi conţinut şi mai relevant care să corespundă întrebării adresate. Modul AI este multimodal, astfel încât utilizatorul poate adresa întrebarea în orice mod doreşte: prin text, voce sau cu ajutorul camerei foto/video. Utilizarea imaginilor în căutare se face prin butonul Lens”, se arată în comunicat.

Noua funcţionalitate permite adresarea unor întrebări complexe, care anterior necesitau mai multe căutări succesive pentru a primi un răspuns complet. Este gândită să asiste utilizatorii în activităţi de explorare sau sarcini mai elaborate, precum compararea de produse, planificarea călătoriilor sau rezolvarea întrebărilor de tip „cum să”.

„Deoarece Modul AI permite explorarea în detaliu a unui subiect printr-o căutare avansată şi conversaţională, capacitatea AI-ului de a înţelege mai bine intenţia comercială a potenţialilor clienţi ajută companiile. Crearea de conţinut unic, care să răspundă la întrebări complexe, indiferent de formatul lor – text, voce, imagine sau video – este o metodă prin care companiile pot beneficia de expunerea în rezultatele din Modul AI. O altă modalitate prin care se vor putea promova în viitor în Modul AI este adoptarea unor instrumente de publicitate automate în campaniile de Căutare, care le va permite să capteze traficul relevant generat de interogările lungi şi nuanţate”, se mai arată în document.