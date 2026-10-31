Cel mai mare coșmar al Nvidia se ascunde în documentele Anthropic pentru listarea la bursă. Strategia care ar putea schimba piața AI

Anthropic afirmă că utilizează hardware din patru familii de cipuri. sursa foto: Getty

Dominanța Nvidia pe piața cipurilor pentru inteligență artificială ar putea fi pusă în pericol de o strategie adoptată de Anthropic: folosirea procesoarelor de la mai mulți producători, inclusiv Amazon, Google și AMD. Această flexibilitate ar putea reduce dependența marilor companii de Nvidia și i-ar putea slăbi puterea de a stabili prețurile, potrivit Business Insider.

Anthropic spune că gestionează capacitatea de calcul „ca pe un singur fond interschimbabil, provenit de la mai mulți parteneri strategici”, cu ajutorul unui software care poate direcționa activitățile către cipuri diferite, în funcție de locul în care acestea funcționează cel mai eficient, potrivit documentului S-1 depus de Anthropic, publicat luni, în timp ce compania se pregătește să intre la bursă.

Anthropic afirmă că utilizează hardware din patru familii de cipuri: Amazon Trainium, Google TPU, GPU-uri Nvidia și GPU-uri AMD.

Această flexibilitate, despre care Anthropic a spus că „a necesitat ani de muncă și investiții semnificative”, ar putea reduce, în timp, dependența marilor companii de inteligență artificială de Nvidia și le-ar putea oferi o putere mai mare de negociere, au declarat analiștii.

„Adevărata vulnerabilitate ar putea fi puterea Nvidia de a stabili prețurile”, a declarat Patrick Moorhead, fondator și director general al Moor Insights & Strategy, „pentru că un client care poate muta sarcinile de lucru între patru platforme negociază cu totul altfel decât unul care nu poate face acest lucru”.

Ashish Nadkarni, analist la IDC, a adăugat că abordarea bazată pe mai multe tipuri de cipuri face ca Anthropic să fie și mai puțin vulnerabilă la fluctuațiile aprovizionării cu cipuri Nvidia.

Nu este ușor să slăbești dominația Nvidia

Deși combinația de cipuri utilizată de Anthropic nu este o noutate, compania o prezintă acum investitorilor drept un avantaj esențial, a spus Moorhead.

Amenințarea are însă limitele sale. Trecerea de la un tip de cip la altul rămâne dificilă, în special în cazul antrenării modelelor de inteligență artificială, spre deosebire de utilizarea acestora, a spus Moorhead, iar numai cele mai mari companii de inteligență artificială dispun de resursele necesare pentru a face acest lucru.

Anthropic continuă, de asemenea, să cheltuiască miliarde de dolari pentru capacitatea de calcul bazată pe cipuri Nvidia, a spus Moorhead.

Gil Luria, șeful departamentului de cercetare în domeniul tehnologiei de la D.A. Davidson, a declarat că, deși este probabil ca și alte companii mari, precum OpenAI, să folosească mai multe tipuri de cipuri, efortul și investițiile necesare s-ar putea să nu merite pentru jucătorii mai mici.

Brad Gastwirth, director global pentru cercetare și informații de piață la Circular Technology, a spus că strategia Anthropic nu reprezintă o amenințare majoră pe termen scurt. Potrivit acestuia, existența mai multor opțiuni de cipuri nu anulează avantajele Nvidia în materie de performanță, conectivitate în rețea și software.

Pentru Nvidia există un risc mai amplu dacă resursele de calcul pentru inteligența artificială devin produse tot mai standardizate, diferențiate mai puțin prin caracteristicile lor.

Directorul general al Citadel, Ken Griffin, a avertizat că, dacă oferta depășește cererea, prețurile de închiriere ar putea scădea.

„GPU-urile, la fel ca avioanele de linie, au costuri marginale de operare foarte mici”, a declarat el săptămâna trecută pentru Bloomberg. „În momentul în care apare un exces de capacitate, prețurile intră în cădere liberă.”