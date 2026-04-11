Chatboții AI sunt introduși în marile lanțuri de restaurante și cafenele: "Ar putea schimba întreaga industrie”

Asistentul AI va afișa rețete pentru băuturi, indicând angajaților cum să le prepare, și va sugera alternative atunci când ingredientele lipsesc. FOTO: Hepta

Tehnologia bazată pe inteligență artificială începe să fie tot mai prezentă în industria restaurantelor, unde marile lanțuri testează asistenți virtuali pentru a sprijini angajații și a eficientiza procesarea comenzilor. Noile sisteme sunt folosite pentru a simplifica activitatea din bucătării și pentru a îmbunătăți viteza de servire, într-un context în care tot mai multe companii caută soluții de automatizare a operațiunilor.

Lanțul de cafenele Starbucks din Seattle testează un nou asistent virtual bazat pe inteligență artificială, „Green Dot Assist”, menit să îi ajute pe angajați și să facă procesarea comenzilor mai rapidă. Tehnologia, anunțată în 2025, este testată în mai multe locații, urmând să fie extinsă treptat în rețeaua companiei în cursul acestui an, potrivit Fortune.

Asistentul AI va afișa rețete pentru băuturi, indicând angajaților cum să le prepare, și va sugera alternative atunci când ingredientele lipsesc, a transmis compania.

„Este doar un alt exemplu al modului în care tehnologia inovatoare vine în sprijinul partenerilor noștri și ne ajută să simplificăm operațiunile, să le facem munca puțin mai ușoară — poate chiar puțin mai plăcută — astfel încât să poată face ceea ce știu ei mai bine”, declara la momentul lansării Deb Hall Lefevre, pe atunci director de tehnologie al Starbucks, pentru CNBC.

Starbucks a prezentat pentru prima dată tehnologia la evenimentul său Leadership Experience de anul trecut, când a anunțat și planuri de extindere a rolului de manager adjunct, introducând această funcție în „majoritatea magazinelor operate de companie din SUA”, cu aproximativ 90% dintre posturile de management ocupate intern.

Măsura urmează tendința altor lanțuri de restaurante care adoptă inteligența artificială. Yum! Brands, compania din spatele KFC și Taco Bell, a încheiat un parteneriat cu Nvidia pentru automatizarea comenzilor la drive-thru și digitale. McDonald’s, însă, și-a încheiat contractul cu IBM după doi ani și a revenit la operatori umani pentru preluarea comenzilor la drive-thru. Google a anunțat recent că AI-ul său agentic poate ajuta la rezervarea meselor în restaurante.

Analistul Logan Reich de la RBC Capital a declarat pentru Fortune că introducerea unui chatbot AI nu va crește semnificativ veniturile, dar poate ajuta la instruirea și integrarea mai rapidă a angajaților, mai ales în contextul promovărilor interne. Anunțarea noilor oportunități de management împreună cu implementarea AI transmite, de asemenea, angajaților ideea că tehnologia nu le va înlocui locurile de muncă, potrivit lui Gadjo Sevilla, analist senior AI și tehnologie la eMarketer.

„Ceea ce încearcă să arate este că adoptarea AI poate funcționa împreună cu personalul existent pe termen lung”, a spus Sevilla. „Nu înlocuiește locuri de muncă, ci le îmbunătățește.”

Totuși, ca în orice implementare de AI, Starbucks ar putea întâmpina dificultăți. „Asigurarea că chatbotul este precis și nu generează probleme suplimentare va fi un aspect critic la extinderea la nivelul întregii rețele de magazine”, a spus Reich.

Sevilla a avertizat că tehnologia poate avea și probleme mai serioase, de la breșe de securitate la întreruperi de funcționare — similare cu cele experimentate de Anthropic luna trecută — riscuri asociate utilizării unor instrumente externe infrastructurii proprii. Pe măsură ce restaurantele integrează AI în sistemele de vânzare, multe vor urmări cât de eficient o face Starbucks.

„Acesta va fi un test de referință pentru integrarea AI la această scară”, a spus Sevilla.