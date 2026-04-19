Chatboții pun un diagnostic medical greșit în peste 80% din cazuri. Specialiștii trag un semnal de alarmă

1 minut de citit Publicat la 15:00 19 Apr 2026 Modificat la 15:00 19 Apr 2026

Aceste sisteme tind să tragă concluzii prea repede, fără să ia în calcul mai multe posibile afecțiuni. Foto: Getty Images

Un nou studiu arată că chatboții bazați pe inteligență artificială întâmpină dificultăți serioase atunci când sunt folosiți pentru stabilirea unui diagnostic medical, mai ales în fazele incipiente, când informațiile despre pacient sunt incomplete, potrivit Financial Times.

Cercetarea evidențiază un risc major: aceste sisteme tind să tragă concluzii prea repede, fără să ia în calcul mai multe posibile afecțiuni, așa cum ar face un medic.

Erori frecvente în lipsa informațiilor complete

Potrivit studiului, modelele AI analizate nu reușesc, de cele mai multe ori, să ofere un diagnostic diferențial corect, adică să ia în calcul mai multe variante posibile, atunci când datele despre pacient sunt limitate.

Rata de eșec depășește 80% în astfel de situații. Cu alte cuvinte, în peste 8 din 10 cazuri, răspunsurile nu sunt complet corecte.

În schimb, atunci când li se oferă informații complete despre pacient, performanța acestor sisteme crește semnificativ: rata de eroare scade sub 40%, iar cele mai bune modele ating o acuratețe de peste 90%.

Problema de fond: gândirea clinică incompletă

Autorii studiului subliniază o limitare importantă a inteligenței artificiale: deși poate identifica corect o boală atunci când toate datele sunt disponibile, AI-ul nu gestionează bine incertitudinea din primele etape ale unei consultații.

„Aceste modele sunt foarte bune în a pune un diagnostic final atunci când au toate datele, dar se descurcă slab la începutul cazului, când informațiile sunt puține”, a explicat Arya Rao, autorul principal al studiului.

Cercetarea, publicată în JAMA Network Open, a analizat 21 de modele AI dezvoltate de companii precum OpenAI, Google, Anthropic sau DeepSeek.

Testarea s-a bazat pe 29 de scenarii clinice reale, în care informațiile despre pacient au fost oferite treptat: simptome, examinare fizică, analize de laborator. Cercetătorii au urmărit cât de corecte sunt răspunsurile în fiecare etapă.

Ce spun companiile tech

Reprezentanții marilor companii susțin că modelele lor nu sunt concepute pentru a înlocui medicii. Anthropic afirmă că sistemele sale direcționează utilizatorii către specialiști, Google spune că aplicațiile sale includ avertismente pentru verificarea informațiilor iar OpenAI precizează că serviciile sale nu trebuie folosite pentru sfaturi medicale fără implicarea unui profesionist.

Viitorul: promițător, dar cu limite

Există deja modele AI specializate în medicină, precum AMIE dezvoltat de Google, care arată rezultate încurajatoare. Totuși, experții atrag atenția că acestea nu pot înlocui complet evaluarea clinică umană.

Diagnosticul medical depinde mult de observații subtile, de ”felul în care arată și se comportă pacientul”, așa cum spune epidemiologul Sanjay Kinra.