Copiii care se joacă Minecraft și Fornite sunt mai vulnerabili la o problemă periculoasă care afectează 80 de milioane de oameni

Dezvoltatorii sunt acuzați proiectează experiențe adictive, asemănătoare jocurilor de noroc, care exploatează utilizatorii. Foto: Getty Images

Jocurile excesive pe calculator îi expun pe copii la un risc crescut de dezvolta o dependență de jocuri de noroc, o problemă care afectează 80 de milioane de oameni la nivel global, potrivit unui raport al ONU. Minecraft și Fornite au fost jocurile indentificate de experți drept cele mai periculoase pentru creierele în formare ale copiilor și adolescenților, care își petrec zile întregi în aceste lumi virtuale, relatează New York Post. Elementul care diferențiază aceste două jocuri de altele este că își pot cumpăra progresul în joc.

Experții avertizează de mult timp că timpul îndelungat petrecut în fața calculatorului în timpul jocurilor video crește nivelul de anxietate și depresie, dar și pe cel de obezitate și poate duce la oboseală oculară.

Minecraft și Fornite, deosebit de periculoase pentru copii

Cercetările au arătat, de asemenea, că există o legătură între jucatul excesiv pe calculator și o altă problemă gravă - dependența de jocuri de noroc. Un expert a evidențiat Minecraft și Fornite ca fiind în mod deosebit de periculoase pentru copii.

„În multe privințe, jocurile video la care tinerii au avut acces în copilărie — multe dintre ele având loot box-uri care pot fi câștigate sau cumpărate în joc pentru a permite progresul — i-au condiționat pentru jocurile de noroc de la o vârstă foarte fragedă, prin influențarea proceselor cognitive”, a declarat pentru The Post Heather Hugelmeyer, director pentru servicii de adicție la spitalul Northwell Zucker Hillside.

Tinerii bărbați sunt deosebit de vulnerabili deoarece cortexul lor prefrontal, partea creierului responsabilă de luarea deciziilor, evaluarea riscurilor și controlul impulsurilor, este încă în dezvoltare.

Un sondaj realizat anul trecut a arătat că 10% dintre bărbații între 18 și 30 de ani prezintă semne ale unei probleme de jocuri de noroc, comparativ cu doar 3% din populația generală.

„Și exact asta vedem acum, în grupul tinerilor de vârstă universitară. Aceștia sunt copiii care au crescut cu jocuri precum Minecraft și Fortnite și care sunt mai susceptibili la această problemă.”, a spus Hugelmeyer.

Această problemă își are adesea rădăcinile înainte de adolescență. Expunerea la pariuri aparent inofensive până la vârsta de 12 ani crește de patru ori șansele de a dezvolta o problemă de jocuri de noroc mai târziu, arată studiile.

Expunerea poate veni lua multe forme — inclusiv publicitate online, rețele sociale și jocuri video cu caracteristici asemănătoare jocurilor de noroc, cum sunt loot box-urile, unde jucătorii pot cumpăra sau câștiga recompense.

În 2020, Entertainment Software Rating Board a început să impună o etichetă de avertizare pentru jocurile care conțin loot box-uri.

Dar criticii spun că măsura nu este suficientă. De altfel, împotriva industriei jocurilor pe calculator s-au înmulțit procesele în care dezvoltatorii sunt acuzați proiectează experiențe adictive, asemănătoare jocurilor de noroc, care exploatează utilizatorii.

În ceea ce privește Minecraft, versiunea oficială nu vinde loot box-uri, dar unele servere multiplayer neoficiale, gestionate de terți, au oferit astfel de opțiuni.

În 2022, compania Epic Games (producătorul Fortnite) a ajuns la o înțelegere cu Federal Trade Commission privind acuzații de practici comerciale înșelătoare, susținând: „nu au existat niciodată mecanici de tip pay-to-win sau pay-to-progress în experiențele player-versus-player din Fortnite. Iar în 2019 am eliminat loot box-urile cu obiecte generate aleatoriu din Fortnite: Save the World.”

Jocurile video nu sunt singura problemă potențială. Emisiunile sportive, unde sunt prezentate cotele pentru pariuri sau acestea rulează pe burtieră, pot de asemenea deveni periculoase.

„Acum avem o întreagă generație care crește cu această normalizare a pariurilor. Asta are repercusiuni. Iar împreună cu comoditatea pariurilor online, formează o combinație foarte periculoasă”, a spus Hugelmeyer.

Părinții sunt încurajați să nu normalizeze jocurile de noroc în clasă. Lozurile nu ar trebui oferite cadou, iar copiii nu trebuie îndemnați să parieze pe evenimente sportive alături de părinți

Cum pot recunoaște părinții o eventuală dependență