Cum arată rețeaua viitorului: China leagă Pământul la Internetul Lucrurilor prin zeci de sateliți

2 minute de citit Publicat la 23:45 25 Sep 2025 Modificat la 00:46 26 Sep 2025

Rețeaua este proiectată să deservească până la 20 de milioane de utilizatori la nivel global. sursa foto: Getty

Compania chineză Geespace a pus în funcțiune o constelație de sateliți dedicați Internetului Lucrurilor (IoT), care în prima fază numără 64 de sateliți și permite comunicații globale în timp real, cu excepția regiunilor polare, relatează joi agenția Xinhua, citată de Agerpres.

Această realizare a venit după lansarea, miercuri, a unei rachete de pe mare, în provincia Shandong, care a trimis pe orbită 11 sateliți Geely-06.

Geespace, divizia de sateliți a producătorului auto Geely Holding Group, și-a dezvoltat constelația prin șase lansări efectuate între 2022 și 2025, asigurând fiabilitatea completă a sateliților și disponibilitatea rețelei.

Rețeaua este proiectată să deservească până la 20 de milioane de utilizatori la nivel global, cu o capacitate de procesare de 340 de milioane de mesaje zilnic. Astfel, poate sprijini 5 milioane de utilizatori de înaltă frecvență, 15 milioane de utilizatori de frecvență medie și joasă și permite transmiterea de pachete de 1.900 de octeți pentru text, voce și imagini.

Prima fază a proiectului va fi extinsă la 72 de sateliți pentru a crește capacitatea și fiabilitatea. În etapa următoare, Geespace plănuiește să ajungă la 264 de sateliți pe orbită, care vor permite legături directe cu smartphone-uri, iar în a treia fază numărul va urca la 5.676, pentru furnizarea de bandă largă la scară globală. Odată cu finalizarea primei etape, compania intenționează să ofere servicii comerciale de conectivitate satelit-IoT în întreaga lume.

Destinată în special rețelelor de vehicule inteligente, constelația permite poziționarea și comunicațiile în timp real, menținând conectivitatea continuă a mașinilor.

Pentru a testa integrarea tehnologiei, Geespace a semnat parteneriate cu China Unicom, Geely Auto și producătorul de utilaje grele Zoomlion, vizând utilizarea satelit-IoT în vehicule inteligente, pescuit, logistică și construcții. Unele modele de vehicule electrice Geely Zeekr și Galaxy beneficiază deja de comunicații prin satelit, permițând utilizatorilor să trimită și să primească mesaje chiar și atunci când rețelele terestre sunt indisponibile.

„China avansează rapid în dezvoltarea tehnologiilor inteligente pentru vehicule conectate. Această platformă esenţială integrează tehnologia auto cu inteligenţa artificială, informaţia şi comunicarea, cloud computing-ul şi big data, servind drept busolă strategică care ghidează transformarea industriei auto globale”, menționează Xinhua.

În februarie, China Unicom a efectuat un test pe teren cu sateliți Geely, realizând legături bidirecționale „vehicul-satelit-platformă”. Rezultatele au confirmat rolul sateliților pe orbită joasă în comunicațiile de urgență și în funcționarea mașinilor conectate.

În domeniul utilajelor grele, rețeaua poate funcționa în mod de joasă frecvență și consum redus de energie, ceea ce scade costurile și prelungește durata de viață a bateriilor echipamentelor. În cazuri de urgență, sistemul poate comuta instantaneu pe canale prioritare.

La nivel internațional, Geespace a semnat acorduri cu operatori telecom din peste 20 de țări. În iunie 2024, compania a derulat primul test comercial în străinătate, în Oman.

Pentru a asigura producția rapidă și în masă, compania a construit o gigafabrică de sateliți în orașul Taizhou, unde timpul de construcție a fost redus la 28 de zile, capacitatea de producție a crescut de zece ori, iar costurile au scăzut semnificativ.

De asemenea, Geespace a înființat un laborator comun cu Universitatea din Beijing, dedicat dezvoltării tehnologiilor de comunicații de nouă generație.