Doi tineri români folosesc AI pentru a îmbunătăți sistemul medical. Proiectul, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Proiectul a atras deja atenția specialiștilor.

În România, peste un milion și jumătate de oameni trăiesc cu boli cronice precum diabetul, afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii. Mulți dintre ei locuiesc în sate unde cabinetul medicului de familie e la kilometri distanță, iar spitalul – la ore bune de drum. Pentru aceste persoane, o simplă monitorizare a stării de sănătate poate deveni o misiune imposibilă.

Aici intervine ideea a doi tineri din Timișoara, care au reușit să facă din tehnologie un aliat pentru medicină. Teodor Burtic, student la Medicină, și Alexandru Oprescu, economist și masterand la Finanțe, au creat Chronivo Health, o platformă cu inteligență artificială gândită special pentru monitorizarea pacienților cronici.

Inovația lor nu se bazează pe gadgeturi sofisticate sau aplicații greu de instalat, ci pe un gest simplu, familiar oricui: un apel telefonic. Pacientul răspunde la câteva întrebări puse de un agent virtual, iar informațiile ajung direct la medicul care îl tratează. Totul, fără drumuri obositoare, fără liste de așteptare interminabile și fără complicații tehnologice.

Chronivo colectează date esențiale despre tratament, simptome și starea generală, le procesează automat și le trimite medicului. Astfel, doctorii pot reacționa rapid atunci când apar probleme. Un puls neregulat, lipsa unei pastile sau o schimbare bruscă în starea de spirit a pacientului nu mai rămân „invizibile” până la următoarea consultație.

Proiectul a atras deja atenția specialiștilor. La Innovation Labs 2025, platforma a ajuns în finala națională, iar la Laser Valley 2025 echipa a primit sprijin din partea unor experți IT pentru a rafina partea tehnică.

Pentru ideea lor, Teodor și Alexandru au fost selectați în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care aduce în prim-plan tineri cu idei capabile să schimbe realități.

Dacă până acum discuția despre digitalizarea sănătății părea o temă abstractă, Chronivo arată cât de concret poate fi totul. În locul unei platforme greu accesibile, soluția propusă de cei doi tineri e un „intermediar” între pacient și medic – discret, dar prezent mereu.

Pentru pacienți, Chronivo ar putea însemna liniștea de a ști că cineva îi ascultă chiar și atunci când nu sunt în cabinet. Pentru medici, e un instrument care le dă șansa să prevină, nu doar să trateze. Iar pentru România, e dovada că ideile tinerilor pot transforma radical felul în care arată sănătatea publică.