Elon Musk și Jeff Bezos vor să construiască centre de date în spațiu. Sam Altman susține că ideea e „ridicolă”

Miliardarii din domeniul tehnologiei Elon Musk și Jeff Bezos susțin ideea construirii unor centre de date în spațiu în vederea dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale. Criticii spun însă că aceste centre au costuri ridicate și ar reprezenta provocări tehnice, potrivit Business Insider.

De la entuziasmul generat de viitoarea ofertă publică inițială (IPO) a SpaceX până la incursiunea Nvidia în domeniul calculului spațial, centrele de date din spațiu au devenit noul subiect preferat de discuție al industriei tehnologice.

Lideri din domeniul tehnologiei, precum Elon Musk, CEO-ul SpaceX, Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și Sundar Pichai, CEO-ul Google, prezintă centrele de date din spațiu ca o soluție rentabilă pentru a accelera extinderea inteligenței artificiale.

„Cererea globală de energie electrică pentru inteligența artificială pur și simplu nu poate fi satisfăcută cu soluții terestre, nici măcar pe termen scurt, fără a impune dificultăți comunităților și mediului”, a scris Musk într-o postare din februarie pe site-ul SpaceX.

Factorii luați în calcul sunt terenul și energia electrică. Cu alte cuvinte, centrele de date spațiale pot beneficia de energie gratuită de la soare și nu trebuie să plătească pentru spațiu, iar cel mai important, ambele resurse sunt nelimitate.

De altfel, potrivit unei analize făcută de McKinsey and Company, economia spațială ar putea reprezenta o oportunitate de 1,8 trilioane de dolari până în 2035.

Cu toate acestea, criticii susțin că acest proiect este mult mai complicat din punct de vedere tehnic și mai costisitor decât ar părea la prima vedere.

Un critic important este Sam Altman, directorul general al OpenAI, care a spus despre idee că e „ridicolă”.

„Este o idee cu totul nebunească”, a declarat Kathleen Curlee, analist de cercetare în domeniul economiei spațiale la Centrul pentru Securitate și Tehnologii Emergente al Universității Georgetown.

Un alt fizician susține că un singur centru de date lansat în spațiu ar avea nevoie de panouri solare cu o suprafață echivalentă cu 450 de terenuri de fotbal pentru a-și asigura alimentarea cu energie. El a mai adăugat că pe lângă costurile ridicate de funcționare, durata de viață este scăzută, centrele fiind concepute doar pentru o perioadă de cel mult cinci ani.