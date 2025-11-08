Funcția de traducere în timp real cu ajutorul căștilor AirPods va fi disponibilă și în Europa pentru utilizatorii Apple

1 minut de citit Publicat la 16:00 08 Noi 2025 Modificat la 16:00 08 Noi 2025

Atunci când ambele persoane poartă AirPods compatibile și funcția este activată pe iPhone, Live Translation oferă o experiență fluentă de comunicare. Foto: Agerpres

Începând de luna viitoare, funcția Live Translation (traducere în timp real) de pe AirPods va fi disponibilă și pentru utilizatorii din Uniunea Europeană, facilitând conversațiile față în față între persoane care nu vorbesc aceeași limbă, anunță Apple.

Noua funcție, disponibilă pe AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 și AirPods 4 cu sistem de anulare activă a zgomotului (ANC), permite traducerea instantanee a discuțiilor în mai multe limbi. Bazată pe Apple Intelligence și pe tehnologii audio avansate, opțiunea oferă o experiență hands-free și naturală — fie că utilizatorii călătoresc, colaborează la serviciu sau la școală, ori pur și simplu discută cu prietenii.

Cum funcționează

Atunci când ambele persoane poartă AirPods compatibile și funcția este activată pe iPhone, Live Translation oferă o experiență fluentă de comunicare. Sistemul ANC reduce zgomotul ambiental și vocea interlocutorului, permițând utilizatorului să audă clar traducerea și să păstreze un ton conversațional firesc.

Dacă una dintre persoane nu poartă AirPods, traducerea poate fi afișată direct pe ecranul iPhone-ului, sub formă de transcriere în limba interlocutorului.

Traducere integrată în toate aplicațiile principale

Funcția Live Translation este integrată și în aplicațiile Messages, FaceTime și Phone, oferind traduceri în timp real atât pentru apeluri, cât și pentru mesaje.

Apple subliniază că toate procesele de traducere se desfășoară direct pe dispozitiv, protejând astfel confidențialitatea utilizatorilor.

Limbi disponibile

Live Translation pe AirPods va fi disponibilă inițial în engleză, franceză, germană, portugheză, spaniolă, italiană, chineză (simplificată și tradițională), japoneză și coreeană, pentru modelele AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 și AirPods 4 cu ANC, atunci când acestea sunt conectate la un iPhone compatibil cu Apple Intelligence și actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Lansarea funcției în Uniunea Europeană a fost întârziată din cauza procesului suplimentar de adaptare la cerințele Digital Markets Act (DMA).