Generaţia Z se confruntă cu o "apocalipsă a locurilor de muncă". Companiile aleg inteligenţa artificială pentru munca "entry-level"

39% dintre lideri au spus că pozițiile de nivel entry-level au fost deja reduse sau eliminate din cauza eficienței obținute prin utilizarea AI. Foto: Profimedia Images

Tinerii care intră pe piața muncii se confruntă cu o "apocalipsă a locurilor de muncă", deoarece companiile investesc în inteligența artificială (AI) în detrimentul angajării persoanelor noi. Un raport al Institutului Britanic de Standardizare (BSI) arată că șefii prioritizează automatizarea prin AI pentru a acoperi lacunele în competențe și pentru a reduce numărul de angajați, în loc să pregătească membrii juniori ai personalului, scrie The Guardian.

Patru din zece (41%) dintre șefi au declarat că inteligența artificială le permite să reducă numărul de angajați, potrivit sondajului realizat în rândul a peste 850 de lideri de afaceri din șapte țări: Marea Britanie, SUA, Franța, Germania, Australia, China și Japonia.

Aproape o treime (31%) dintre cei chestionați au spus că organizația lor analizează soluții de inteligență artificială înainte de a lua în considerare angajarea unei persoane, iar două cincimi dintre aceștia cred că acest lucru se va întâmpla în următorii cinci ani.

Ca un semn al provocărilor cu care se confruntă membrii Generației Z, născuți între 1997 și 2012, într-o perioadă în care piața muncii se răcește, un sfert dintre șefi au afirmat că toate sau majoritatea sarcinilor realizate de angajații entry-level ar putea fi efectuate de inteligență artificială.

Susan Taylor Martin, director executiv al BSI, a declarat că "AI reprezintă o oportunitate enormă pentru companii la nivel global, dar pe măsură ce acestea urmăresc productivitate și eficiență sporite, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că, în cele din urmă, oamenii sunt cei care alimentează progresul".

"Cercetările noastre arată clar că tensiunea dintre valorificarea la maximum a inteligenței artificiale și asigurarea unei forțe de muncă înfloritoare este provocarea definitorie a timpului nostru. Există o nevoie urgentă de viziune pe termen lung și de investiții în forța de muncă, alături de investiții în instrumentele de inteligență artificială, pentru a asigura locuri de muncă durabile și productive", a spus el.

Deși mai mult de jumătate dintre respondenți se consideră norocoși că au început dieta profesională înainte de răspândirea masivă a AI, puțin peste 50% (53%) cred, de asemenea, că beneficiile implementării AI în companii vor depăși perturbările aduse forței de muncă.

Companiile din Regatul Unit sunt printre cele mai rapide în adoptarea AI: 76% dintre lideri se așteaptă ca noile instrumente să ofere beneficii tangibile organizațiilor lor în următoarele 12 luni.

Motivele investiției includ îmbunătățirea productivității și eficienței, reducerea costurilor și acoperirea deficitului de competențe.

Analiza BSI a rapoartelor anuale ale companiilor a scos la iveală că termenul "automatizare" apare de aproape șapte ori mai frecvent decât "perfecționare" sau "recalificare".

Un sondaj separat a arătat că jumătate dintre adulții din Marea Britanie sunt îngrijorați de impactul AI asupra locului lor de muncă, temându-se că aceasta le-ar putea afecta sau schimba situația profesională.

Piața muncii din Marea Britanie s-a răcit în ultimele luni, iar creșterea salarială a încetinit. Rata oficială a șomajului a ajuns la 4,7%, un maxim al ultimilor patru ani. Cu toate acestea, majoritatea economiștilor nu consideră că aceste evoluții sunt cauzate direct de investițiile în AI.

Între timp, există îngrijorări că o bulă bursieră este creată de evaluările ridicate ale companiilor de AI, ceea ce ar putea duce la o prăbușire a pieței.