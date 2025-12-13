Google a anunțat când va lansa primii ochelari cu inteligență artificială

Google poate fi amendată cu până la 10% din veniturile sale globale dacă este găsită vinovată. FOTO: Hepta

Google a anunțat că va reveni pe piață cu o un nou model de ochelari inteligenți în 2026, după ce proiectul Google Glass a fost oprit în 2015. Noul model va integra tehnologie AI și le va permite utilizatorilor să folosească aplicații fără ca măcar să scoată telefonul din buzunar, scrie Euronews.

Cum vor funcționa

Compania pregătește două variante de ochelari. Una bazată pe microfoane și cameră, care va interacționa cu asistentul Google Gemini pentru conversații, fotografii sau diverse comenzi și alta cu afișaj direct în lentilă, util pentru navigație sau traduceri în timp real.

La partea de hardware, Google lucrează împreună cu producătorul sud-coreean Gentle Monster, cu Samsung și cu americanii de la Warby Parker. Ochelarii vor rula pe Android XR, platforma destinată dispozitivelor de realitate mixtă.

Încercarea anterioară

Google a mai încercat să intre pe această piață în 2013 cu Google Glass, însă proiectul a fost criticat pentru autonomie scăzută, design incomod și îngrijorări legate de confidențialitate, fiind întrerupt după numai doi ani.

Între timp, segmentul a fost cucerit în mare parte de Meta, ale cărei Ray-Ban Meta smart glasses au devenit un succes, mai ales după apariția modelului cu ecran integrat pentru mesaje, imagini și subtitrări.

Ce mai pregătește Google

Gigantul american dezvoltă și un headset de realitate mixtă cu fir, numit Project Aura. Acesta promite o combinație între mediul real și interfețe digitale, pe un câmp vizual de 70 de grade, pentru lucru sau divertisment.

Google a anunțat că va reveni cu detalii despre lansarea ochelarilor în cursul anului 2026.