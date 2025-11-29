Google vă analizează e-mailurile pentru a-și antrena modelele AI. Cum poate fi dezactivată funcția

Un val de critici a izbucnit după ultima actualizare Gmail, cea mai populară platformă de e-mail din lume, folosită de două milioane de utilizatori. Și asta deoarece actualizările vin cu un preț semnificativ, scrie Forbes.

În ultima vreme au tot fost trase semnale de alarmă cu privire la integrarea inteligenței artificiale în toate serviciile Google, dar și cu privire la utilizarea datelor personale pentru antrenarea modelelor AI.

Potrivit Google, ultimele actualizări „vă oferă mai mult control asupra datelor dvs. și nu modifică practicile de procesare a datelor sau angajamentele solide privind confidențialitatea”. Cu toate acestea, la fel ca în alte cazuri AI, adevărul se ascunde undeva în nota de subsol.

„MESAJ IMPORTANT pentru toți cei care folosesc Gmail”, a scris inginerul David Jones pe X. „Ați fost automat ÎNSCRIȘI pentru a permite Gmail să vă acceseze toate mesajele și atașamentele private pentru a antrena modele AI. Trebuie să dezactivați manual Smart Features în meniul de Setări, în DOUĂ locuri. Distribuiți ca să afle toți.”

După cum explică MalwareBytes, „motivul este strategia Google de a alimenta noile funcții Gmail cu Gemini AI, pentru a vă ajuta să scrieți e-mailuri mai rapid și să vă organizați inbox-ul mai eficient. Pentru asta, Google folosește conținut real din e-mailuri, inclusiv atașamente, pentru a-și antrena și rafina modelele AI. Unii utilizatori raportează acum că aceste setări sunt activate implicit, în loc să se ceară acord explicit.”

Pe de altă parte, Google neagă că folosește aceste date pentru antrenarea modelelor AI. „Aceste informații sunt înșelătoare — nu am schimbat setările nimănui, funcțiile Smart Features există de mulți ani și nu folosim conținutul Gmail pentru a antrena modelul AI Gemini. În plus, suntem mereu transparenți dacă facem modificări în termenii și politicile noastre”, susține echipa Workspace.

Aceeași declarație a fost transmisă și pentru Snopes, care a verificat dacă funcțiile AI sunt activate implicit. „Am urmat instrucțiunile din postarea de pe X pentru a gestiona setările smart features și am constatat că erau bifate implicit. Am testat într-o căsuță profesională și în două căsuțe personale de Gmail — toate pe platforma Google Workspace — și era la fel în toate trei.”

Aici intervine diferența dintre accesul AI la datele private din cloud, în afara „zonei de confidențialitate” la care mulți se așteaptă, și folosirea datelor pentru antrenarea modelelor. În primul rând dacă sunteți dispuși să permiteți AI-ului să vă acceseze datele, și în al doilea rând dacă aceste date vor fi disponibile pentru analiști umani sau pentru antrenarea modelelor.

Din păcate, va trebui să ne obișnuim cu asta, deoarece, pe măsură ce Google accelerează integrarea AI în produse, iar Microsoft confirmă o strategie controversată de a transforma Windows într-un „hub” AI complet autonom, trebuie să luăm în considerare dacă suntem dispuși să permitem accesul la date. Odată pornit, acesta poate fi foarte greu de oprit.

Google spune că „în mod implicit, setările smart features sunt dezactivate dacă locuiți în: Spațiul Economic European, Japonia, Elveția, Regatul Unit.” Însă majoritatea utilizatorilor nu trăiesc în aceste regiuni. Cu alte cuvinte, trebuie să verificați și să decideți dacă doriți să activați sau să dezactivați aceste funcții.

„Smart features există și în alte aplicații din Google Workspace, precum Google Drive, Google Meet și altele. În Drive, în secțiunea Privacy, sistemul ne-a găsit automat activați la smart features care permit lui Gemini să ne acceseze conținutul”, avertizează Snopes. Situația a apărut atât în contul profesional cât și în ambele conturi personale.

Deși este posibil ca setările să nu fi ajuns încă în țara noastră, este important să le cunoaștem. Mai mult decât atât, intrucțiunile pentru a le schimba sunt disponibile în postarea X.