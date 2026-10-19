Grecia lansează unul dintre cele mai puternice supercomputere din UE. Ce rol va juca Daedalus în cursa pentru AI

3 minute de citit Publicat la 23:14 19 Oct 2026 Modificat la 23:14 19 Oct 2026

Deosebit de importantă este capacitatea de a procesa date sensibile sau confidențiale în interiorul țării. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Grecia intră într-o nouă fază în dezvoltarea infrastructurii de calcul de înaltă performanță odată cu lansarea Daedalus, cel mai puternic supercomputer instalat vreodată în țară și unul dintre cele mai puternice din UE, potrivit Euronews.

Susținut de o investiție de 58,9 milioane de euro și de cifre de performanță care, conform datelor disponibile, o plasează pe locul 31 la nivel mondial, sistemul inaugurat în Lavrio (Atica) își propune să consolideze producția internă de tehnologie și să reducă dependența de facilitățile de calcul din străinătate.

Importanța proiectului depășește puterea echipamentului. Daedalus creează condițiile pentru ca universitățile, centrele de cercetare, întreprinderile, organismele publice și organizațiile de sănătate să dezvolte și să antreneze modele avansate de inteligență artificială (AI), să proceseze volume mari de date și să desfășoare proiecte complexe de calcul pe infrastructura situată în Grecia.

Deosebit de importantă este capacitatea de a procesa date sensibile sau confidențiale în interiorul țării, în conformitate cu garanțiile de securitate și protecție a datelor cu caracter personal prescrise.

Această caracteristică s-ar putea dovedi crucială pentru aplicații în cercetarea medicală, administrația publică și sectoarele în care gestionarea datelor este supusă unor constrângeri stricte.

Poziția Daedalus în infrastructura de calcul europeană

Cu o putere de calcul măsurată de 85,69 petaflops, adică aproximativ 85,69 cvadrilioane de operații în virgulă mobilă pe secundă, Daedalus este capabil să suporte antrenamentul solicitant al modelelor de AI, simulări și analize avansate de date.

Clasamentul său global este o indicație a modernizării tehnologice a țării. Cu toate acestea, evaluarea poziției sale în raport cu alte supercomputere europene necesită o distincție între sisteme de scară și scop diferit.

Europa găzduiește infrastructuri extrem de performante, inclusiv sisteme de clasă exascale cu o putere care depășește un exaflop, adică 1.000 de petaflops.

Daedalus nu este conceput să concureze direct cu cele mai mari instalații europene în ceea ce privește puterea de calcul absolută.

Valoarea sa constă în principal în faptul că oferă Greciei acces la resurse de calcul substanțiale, susținerea aplicațiilor specializate și integrarea într-un ecosistem european mai larg de infrastructuri de AI.

Pentru comunitatea internă de cercetare și afaceri, existența unei astfel de infrastructuri poate reduce barierele în calea accesării resurselor de calcul, poate facilita dezvoltarea de produse tehnologice și poate consolida cooperarea cu rețelele europene de cercetare.

În același timp, Grecia câștigă o capacitate mai mare de a-și stabili propriile priorități în dezvoltarea aplicațiilor de Inteligență Artificială.

Accentul pus pe eficiența energetică este subliniat de faptul că, conform clasamentului Green500 din iunie 2026, Daedalus s-a clasat pe locul 23 la nivel mondial printre supercomputere, pe baza performanței lor energetice.

Răcire cu lichid și tehnologie Nvidia

Sistemul se bazează pe tehnologia Nvidia Grace Hopper GH200 și utilizează răcire cu lichid, care ajută la gestionarea sarcinilor termice generate de echipamentele de înaltă performanță în timpul funcționării.

A fost instalat în clădirea istorică a fostei centrale electrice din Parcul Tehnologic și Cultural Lavrio, care funcționează sub responsabilitatea Universității Tehnice Naționale din Atena.

Infrastructurile Naționale pentru Cercetare și Tehnologie (EDYTE - GRNET) au preluat managementul și operarea tehnică a sistemului și sunt, de asemenea, responsabile pentru livrarea proiectului.

Hewlett Packard Enterprise a furnizat și instalat echipamentele de calcul în cadrul unui buget de 41 de milioane de euro, în timp ce Mainsys a realizat instalațiile electromecanice și a configurat centrul de date, cu un buget de 17,9 milioane de euro. Sumele includ TVA.

Finanțarea provine din cadrul Facilității de Redresare și Reziliență și al Întreprinderii Comune Europene pentru Calcul de Înaltă Performanță (EuroHPC).

Fabrica de Inteligență Artificială Pharos

Un rol decisiv în aducerea Daedalus în comunitatea de afaceri este așteptat să fie jucat de Fabrica de Inteligență Artificială Pharos, fabrica greacă de Inteligență Artificială, care se numără printre primele șapte inițiative similare selectate de Uniunea Europeană.

Cu o capacitate de 85,69 petaflops, Daedalus deschide noi posibilități pentru dezvoltarea de modele avansate de Inteligență Artificială în Grecia.

Poziția sa în cadrul infrastructurii de calcul a Europei, capacitatea sa de a procesa date sensibile în interiorul țării și interconectarea sa cu Fabrica de Inteligență Artificială Pharos creează un nou spațiu pentru cercetare, inovare și antreprenoriat.

Conform planificării actuale, furnizarea de servicii mai ample către întreprinderi este programată să înceapă în martie 2027, odată ce perioada de testare tehnică și configurare a sistemului va fi finalizată.

Access va combina resursele de calcul cu asistență consultativă și servicii care facilitează tranziția de la cercetare la exploatarea comercială.

Se așteaptă ca startup-urile și întreprinderile mici și mijlocii să poată utiliza puterea de calcul gratuit, în limitele stabilite de standardele europene.