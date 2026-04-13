Meta construiește o versiune de inteligență artificială a lui Mark Zuckerberg pentru a interacționa cu angajații

Mark Zuckerberg. sursa foto: Getty

Meta construiește o versiune de inteligență artificială a lui Mark Zuckerberg, care să poată interacționa cu angajații în locul său, ca parte a unui efort mai amplu de a transforma compania în jurul inteligenței artificiale, scrie Financial Times.

Grupul evaluat la 1.600 de miliarde de dolari lucrează la dezvoltarea unor personaje 3D fotorealiste, alimentate de inteligență artificială, cu care utilizatorii să poată interacționa în timp real, potrivit a patru persoane familiarizate cu subiectul.

Compania a început recent să acorde prioritate unui personaj AI bazat pe Zuckerberg, au spus trei dintre aceste persoane.

Directorul executiv al Meta este implicat personal în antrenarea și testarea propriului avatar animat, care ar putea oferi conversații și feedback angajaților, potrivit unei surse. Aceasta a adăugat că personajul este antrenat pe manierele, tonul și declarațiile publice ale miliardarului, precum și pe gândirea sa recentă privind strategiile companiei – astfel încât angajații să se simtă mai conectați la fondator prin interacțiunile cu acesta.

Efortul, aflat într-o fază incipientă, este separat de proiectul lui Zuckerberg de a construi un „agent CEO” care să îl sprijine în rolul său – de exemplu, prin recuperarea rapidă a informațiilor. Acea idee a fost raportată pentru prima dată de Wall Street Journal.

Zuckerberg a lansat o serie de cheltuieli de miliarde de dolari în ultimul an, promițând să dezvolte „superinteligență personală” și să recupereze decalajul față de rivali precum OpenAI și Google în construirea de modele de ultimă generație.

Miercuri, Meta a lansat Muse Spark, un model mic și închis, „construit cu un scop precis”, pentru utilizare în produsele sale, cu capacități avansate în domenii precum raționamentul medical și înțelegerea vizuală. Investitorii de pe Wall Street au primit cu entuziasm lansarea, acțiunile Meta urcând cu 7% în acea zi.

Zuckerberg a devenit tot mai implicat direct pe măsură ce supraveghează ofensiva AI a Meta, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. El petrece între cinci și zece ore pe săptămână scriind cod pentru diverse proiecte AI ale companiei și participând la analize tehnice, a declarat o sursă.

În septembrie 2023, Meta a lansat asistentul Meta AI, precum și o serie de chatboți alimentați de inteligență artificială, cu personalități diferite inspirate din celebrități precum Snoop Dogg, care au acceptat ca vocea și înfățișarea lor să fie folosite în cadrul funcției.

Aceste așa-numite personaje AI au fost dezvoltate după ce Zuckerberg a remarcat succesul start-up-ului de companie AI Character AI, în special în rândul utilizatorilor tineri, potrivit mai multor persoane familiarizate cu subiectul.

Meta a lansat ulterior un „AI Studio”, care le permite utilizatorilor să își genereze propriile personaje AI sau creatorilor de conținut să construiască versiuni AI ale lor pentru a conversa cu fanii.

Eforturile legate de personaje au stârnit însă controverse anul trecut, după rapoarte conform cărora utilizatorii generau personaje cu conținut sexual explicit, în contextul îngrijorărilor publicului și ale autorităților de reglementare privind siguranța copiilor. Din ianuarie, Meta a restricționat accesul adolescenților la personajele sale AI.

Potrivit unor persoane familiarizate cu subiectul, noile Superintelligence Labs formate de Meta au explorat un set proaspăt de personaje. Compania s-a concentrat parțial pe crearea unor întruchipări fotorealiste ale personajelor AI virtuale, au spus patru persoane. Scalarea efortului s-a dovedit însă dificilă, deoarece tehnologia necesită o putere de calcul uriașă pentru a atinge realismul și a evita întârzierile în interacțiunile cu utilizatorii.

Meta lucrează și la îmbunătățirea interacțiunilor vocale cu personajele. Anul trecut a achiziționat două companii specializate în voce, PlayAI și WaveForms.

Personajul Zuckerberg va fi antrenat pe imagini cu directorul executiv, precum și pe vocea sa. Dacă experimentul va fi un succes, influencerii și creatorii de conținut ar putea face într-o zi același lucru, a adăugat sursa.

Meta îi presează pe angajați să folosească tehnologia AI intern pentru a eficientiza procesele. Aceștia sunt încurajați să utilizeze instrumente de tip agent AI din software-ul open-source OpenClaw și să își proiecteze propriii agenți pentru automatizarea sarcinilor.

Managerii de produs sunt invitați să participe la un „exercițiu de evaluare a competențelor” axat pe AI, potrivit mai multor persoane familiarizate cu subiectul. Acesta include un test tehnic de proiectare a sistemelor, precum și un exercițiu de „vibe coding”.

Unii angajați se tem că acesta ar putea fi un preludiu al concedierilor. Meta a precizat că exercițiul nu este obligatoriu și este conceput pentru a stabili unde managerii de produs ar putea avea nevoie de pregătire și dezvoltare suplimentară.