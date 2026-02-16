Moartea nu este sfârșitul: Meta a brevetat un AI care îți permite să continui să postezi și de dincolo de mormânt

Tot mai multe companii tech sunt interesate de „boții fantomă”. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vrea Meta să ne facă nemuritoare conturile de social media? Compania a obținut la sfârșitul lunii decembrie un brevet care descrie modul în care un model lingvistic de mari dimensiuni (LLM) poate „simula” activitatea unei persoane pe rețelele sociale, cum ar fi răspunsurile la conținutul postat de persoane reale, potrivit Business Insider.

„Modelul lingvistic poate fi utilizat pentru a simula utilizatorul atunci când acesta este absent din sistemul de rețea socială, de exemplu, când ia o pauză lungă sau dacă utilizatorul este decedat”, se arată în brevet.

Andrew Bosworth, CTO-ul Meta, este menționat ca autor principal al brevetului, depus inițial în 2023.

„Nu avem planuri de a merge mai departe cu acest exemplu”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta pentru Business Insider.

Cum explică Meta necesitatea unui Ai care să posteze în locul unui om care a murit

În brevet, Meta explică de ce consideră că oamenii ar putea avea nevoie de așa ceva.

Dacă nu mai postezi online — fie pentru că ai nevoie de o pauză de la social media sau pentru că…mori — experiența urmăritorilor tăi va fi afectată. Pe scurt, le vei lipsi.

„Impactul asupra utilizatorilor este mult mai sever și permanent dacă acel utilizator este decedat și nu se mai poate întoarce niciodată pe platforma de socializare”, se arată în document.

Pentru a umple acest gol, Meta ar crea practic o clonă digitală a prezenței tale pe rețelele sociale, antrenând un model pe date „specifice utilizatorului” — inclusiv activitatea istorică pe platformă, precum comentarii, aprecieri sau conținut postat — pentru a înțelege cum ai (sau, mai bine spus, cum obișnuiai să) te comporți.

Acea clonă ar putea apoi să reacționeze la conținutul altor persoane prin aprecieri și comentarii sau să răspundă la mesaje private. Pentru influenceri sau creatori care își câștigă existența pe platformele Meta și au nevoie de o pauză, un astfel de instrument ar putea fi util.

Apeluri video sau audio cu clona digitală a unui om mort

Brevetul Meta face referire și la tehnologii care ar permite modelului lingvistic să simuleze apeluri video sau audio cu utilizatorii.

Purtătorul de cuvânt al Meta a precizat că, deși compania depune brevete pentru a dezvălui concepte, faptul că un brevet este acordat nu înseamnă neapărat că tehnologia va fi urmărită, dezvoltată sau implementată.

Totuși, acest lucru ridică multe întrebări despre natura tehnologiei — și a doliului. Un bot AI care acționează ca substitutul tău în timpul unei detoxifieri digitale este una; imitarea persoanelor decedate este cu totul altceva.

Edina Harbinja, profesoară în Marea Britanie la Facultatea de Drept a Universității din Birmingham, are rezerve.

„Nu afectează doar aspectele juridice, ci și numeroase probleme sociale, etice și profund filosofice”, a declarat Harbinja, specializată în drepturi digitale și confidențialitate post-mortem, pentru Business Insider.

Intrarea în afacerea tehnologiei doliului

Meta se gândește de ani buni la gestionarea moștenirilor digitale.

În urmă cu aproximativ un deceniu, Facebook a lansat instrumente care permit oamenilor să desemneze un „contact moștenitor” pentru a le administra conturile în caz de deces. Iar în perioada în care compania promova intens metaversul, într-un interviu din 2023 cu podcasterul Lex Fridman, Mark Zuckerberg a discutat despre avataruri virtuale pentru persoane decedate.

„Dacă cineva a pierdut o persoană dragă și este în doliu, ar putea exista modalități prin care posibilitatea de a interacționa sau de a retrăi anumite amintiri să fie de ajutor”, spunea Zuckerberg la acel moment.

Există multe denumiri pentru această categorie mai largă de tehnologie — boți ai morții, boți-fantomă, tehnologie a doliului — care încearcă să ajute oamenii să facă față pierderii celor dragi prin versiuni digitale etern memorializate ale acestora.

Mai multe startupuri au fost lansate pe această premisă, multe pornind din experiențele personale de doliu ale fondatorilor.

AI pentru cei care vor conversații cu oamenii dragi care au murit

Replika, un startup de chatbot AI, a fost fondat în 2015 de Eugenia Kuyda după pierderea unui prieten. Apoi există You, Only Virtual (YOV), fondat în 2020 de Justin Harrison după ce mama sa a fost diagnosticată cu cancer.

„Toată lumea din domeniul tehnologic se gândește la asta de ceva timp, de când au apărut progresele în AI generativ”, a spus Harrison.

În 2021, Microsoft a brevetat un chatbot AI care ar putea simula o persoană decedată (precum și personaje fictive sau celebrități).

Brevetul Meta semnalează că această categorie tehnologică se mută tot mai mult în zona mainstream, a spus Harbinja.

Harrison nu este surprins să vadă companii mari de tehnologie explorând acest domeniu și consideră că este un semn că oamenii încep să „se simtă mai confortabil cu această idee”.

„Putem doar să îmbunătățim ceea ce le oferim oamenilor”, a spus Harrison, adăugând că resursele pentru persoanele îndoliate sunt „îngrozitoare” în general.

„Cred că avem o obligație morală, dacă avem potențialul, să facem mai mult pentru acești oameni”, a spus el.

AI, moartea și doliul nu sunt însă subiecte ușor de digerat. Intersecția celor trei reprezintă un amestec puternic de tabuuri, gata să declanșeze dezbateri filosofice despre etică, drepturi digitale și confidențialitate la orice masă.

„Lăsați morții să fie morți”

Meta are și alte motive, dincolo de sprijinirea procesării doliului, pentru a urmări tehnologia descrisă în brevet, mai ales în cazul conturilor aflate în pauză.

„Mai mult engagement, mai mult conținut, mai multe date — mai multe date pentru AI-ul prezent și viitor”, a spus Harbinja. „Pot vedea stimulentul de business. Sunt doar curioasă cum, când și dacă vor implementa această inovație.”

În funcție de modul în care un astfel de produs ar fi lansat, pot apărea diverse întrebări.

De exemplu, s-ar aplica pe toate aplicațiile Meta? Ar înțelege nuanțele prezenței tale pe WhatsApp față de sinceritatea din comentariile de pe Instagram?

Joseph Davis, profesor de sociologie la Universitatea din Virginia, a spus că este îngrijorat de impactul pe care instrumente precum un bot Meta l-ar putea avea asupra modului în care oamenii trăiesc doliul.

„Una dintre sarcinile doliului este să înfrunți pierderea reală”, a spus Davis. „Lăsați morții să fie morți”, a adăugat el. „Ideea de a-i aduce înapoi — dar de fapt nu faci asta, doar pare că o faci — creează confuzie.”