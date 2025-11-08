Nike revoluționează mersul cu „Project Amplify”: pantoful care îți oferă „un al doilea set de mușchi ai gambei”

1 minut de citit Publicat la 07:00 08 Noi 2025 Modificat la 07:00 08 Noi 2025

Un model revoluționar de pantof sport, propus de Nike. Foto: Nike

Nike a anunțat un nou proiect revoluționar, numit „Project Amplify”, un pantof proiectat special pentru a le permite alergătorilor și pietonilor obișnuiți să parcurgă distanțe mai mari cu un efort semnificativ redus, potrivit Euronews.

Sistemul include un motor ușor, o curea de transmisie și o baterie reîncărcabilă. Aceste componente se integrează într-un pantof cu placă din fibră de carbon, care poate să fie purtat și fără sistemul motorizat. Nike promite că această inovație va aduce un „impuls de neegalat” în viitorul alergării și al mersului.

Potrivit celor de la Nike, pantoful este conceput să „amplifice mișcarea naturală a părții inferioare a piciorului și a gleznei”, oferind purtătorului „un al doilea set de mușchi ai gambei”.

Însă, Nike nu este singura companie care explorează inovația în încălțămintea robotizată. Dephy, partenerul Nike în Project Amplify, se pregătește să lanseze propriul sistem de încălțăminte bionică numit Sidekick, un dispozitiv special pentru gleznă care promite un mers mai rapid și lipsit de oboseală.

În 2023, compania Shift Robotics din Pittsburgh a lansat „Moonwalker shoe”, un pantof reîncărcabil, bazat pe inteligență artificială, cu opt roți, care se adaptează la mersul, greutatea și terenul pe care se deplasează purtătorul. De asemenea, o echipă de ingineri de la ZHAW din Elveția a creat un pantof inteligent care recoltează energia cinetică a utilizatorului, funcționând astfel fără baterie.

Printre alte inovații, ReWalk Robotics creează de asemenea sisteme de exoschelete robotizate, inclusiv componente de încălțăminte, pentru a sprijini mobilitatea persoanelor cu dizabilități locomotorii.

Nike a dezvăluit că Project Amplify este încă în faza de testare, cu peste 400 de sportivi care au parcurs un total de 2,4 milioane de pași în nouă prototipuri diferite. Lansarea pe piață a pantofului este așteptată în anii următori.