Nu, UE nu-ţi cere „paşaport” ca să intri pe net. Adevărul din spatele unei dezinformări care a devenit virală

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

În ultimele zile, pe reţelele sociale a explodat o afirmaţie care sună alarmant: Uniunea Europeană ar vrea să introducă un fel de „paşaport de internet”, fără de care nimeni nu s-ar mai putea conecta. Postările au adunat milioane de vizualizări, iar unele au mers şi mai departe, susţinând că Bruxelles-ul plănuieşte să interzică VPN-urile, tocmai ca oamenii să nu poată ocoli acest sistem, scrie Euronews.

Realitatea, însă, e mult mai puţin spectaculoasă. Toată agitaţia porneşte, de fapt, de la o aplicaţie pe care Comisia Europeană o pregăteşte pentru un scop simplu: verificarea vârstei online.

Ideea din spatele ei e să-i ţină pe copii departe de conţinutul care nu e potrivit pentru vârsta lor. Aplicaţia ar urma să fie gata până la finalul lui 2026, urmând ca fiecare stat membru să o pună în practică sau să o integreze în propriul portofel digital de identitate.

De ce s-a ajuns totuşi la sintagma „paşaport de internet”? Pentru că, la prima folosire, utilizatorii vor trebui să-şi dovedească vârsta cu un act de identitate oficial. Acest pas iniţial a fost interpretat de unii drept un fel de „paşaport” pe care ţi l-ar cere cineva înainte să te lase pe internet. Numai că lucrurile nu funcţionează aşa.

Verificarea vârstei, nu a accesului la internet

Ca să activezi aplicaţia, e adevărat, ai nevoie de un document oficial – paşaport sau carte de identitate. Dar aici e nuanţa importantă: verificarea se face o singură dată, la început.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a explicat logica printr-o comparaţie simplă. Sistemul e gândit ca oamenii să poată dovedi că îndeplinesc cerinţa de vârstă „la fel cum magazinele cer dovada vârstei celor care cumpără băuturi alcoolice într-un magazin” – adică exact aşa cum, într-un magazin, ţi se cere să dovedeşti că ai vârsta legală ca să cumperi alcool.

După acest prim pas, aplicaţia nu mai transmite nimic altceva decât un singur lucru: dacă utilizatorul are sau nu vârsta necesară pentru un anumit serviciu online. Nu-ţi arată numele, data naşterii sau identitatea. Von der Leyen a subliniat că aplicaţia le-ar permite oamenilor să-şi dovedească vârsta „fără a dezvălui vreo altă informaţie personală”.

Mai mult, a spus ea, programul va fi complet open source, adică oricine va putea să-i verifice codul, ca să vadă exact cum funcţionează.

Criticii nu sunt însă pe deplin liniştiţi. Ei atrag atenţia că, odată ce te obişnuieşti să-ţi dovedeşti identitatea înainte de a intra pe anumite servicii online, se poate deschide, treptat, calea către un control mai mare asupra a ceea ce facem pe internet. Comisia respinge această teamă şi insistă că singurul scop al sistemului e să-i ţină pe minori departe de conţinutul dăunător, protejând în acelaşi timp datele personale ale tuturor.

VPN-urile nu sunt interzise

A doua parte a panicii online spune că UE ar vrea să interzică sau să blocheze VPN-urile – acele programe care îţi ascund locaţia reală şi te ajută să pari conectat din altă ţară – tocmai ca oamenii să nu poată păcăli sistemul de verificare a vârstei.

Şi această afirmaţie a fost deja demontată. Ea porneşte de la o notă de cercetare a Parlamentului European, din ianuarie, care analiza cum pot fi folosite VPN-urile pentru a ocoli verificarea vârstei online. Documentul le descria ca pe nişte posibile „portiţe” în sistem, iar unii utilizatori au sărit direct la concluzia că Bruxelles-ul se pregăteşte să dea o lege împotriva lor.

Numai că aici e o confuzie. Documentul respectiv nu e o poziţie oficială a UE, ci doar o notă informativă, scrisă pentru a-i pune la curent pe europarlamentari şi pe angajaţii Parlamentului. El nici nu propune, nici nu recomandă interzicerea VPN-urilor.

Speculaţiile au reapărut la finalul lui aprilie, când Comisia şi-a anunţat aplicaţia. La o conferinţă de presă, Henna Virkkunen, comisarul european responsabil de tehnologie, securitate şi democraţie, a fost întrebată direct cum va împiedica UE minorii să folosească VPN-uri ca să ocolească sistemul. Ea a recunoscut că nicio soluţie tehnologică nu e infailibilă, dar a spus că aplicaţia face parte dintr-un efort mai larg de a proteja minorii online.

Ulterior, într-un interviu la emisiunea finlandeză de ştiri economice Talousaamu, Virkkunen a clarificat că scopul e să facă verificarea vârstei mai greu de ocolit, nu să interzică VPN-urile. Biroul ei a confirmat, de altfel, pentru The Cube, că nu există „absolut nicio măsură de reprimare a VPN-urilor”.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a transmis, la rândul lui, că UE rămâne dedicată unui internet liber şi deschis, în timp ce încearcă să protejeze mai bine copiii în mediul online.