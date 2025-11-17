O compania de AI a lansat o aplicație prin care poți vorbi cu oamenii dragi care au murit. Un fost star Disney e fondatorul

2 minute de citit Publicat la 10:45 17 Noi 2025 Modificat la 10:45 17 Noi 2025

Aplicația 2wai permite crearea de avataruri ale celor dragi care au murit. Sursa foto: Hepta/ 2wai

O nouă companie de inteligență artificială a stârnit controverse online după ce a lansat o aplicație care le permite utilizatorilor să creeze avataruri digitale interactive ale membrilor familiei decedați.

Un fost star al programelor TV pentru copii de la Disney a lansat aplicația care folosește inteligența artificială pentru a crea avataruri ale celor dragi decedați. Calum Worthy, în vârstă de 34 de ani, a jucat rolul lui Dez Wade în serialul Disney Channel Austin & Ally, care a rulat între 2011 și 2016.

Startup-ul 2Wai, cu sediul în Los Angeles, a devenit viral după ce cofondatorul Calum Worthy a lansat un videoclip promoțional care arată cum funcționează tehnologia.

Utilizatorii pot crea un HoloAvatar al unui om drag decedat

Compania sa, 2wai, a lansat o reclamă în care apare o femeie însărcinată vorbind cu o simulare AI a mamei sale decedate prin intermediul aplicației, pentru a crea ceea ce este numit un HoloAvatar, potrivit Interesting Engineering.

Videoclipul sare apoi înainte în timp, arătând bunica citindu-i o poveste de culcare băiețelului nou-născut, vorbind cu el când se întoarce de la școală și discutând despre nașterea propriului său copil. În final, videoclipul o arată pe femeie realizând o înregistrare de trei minute a mamei sale pentru a crea avatarul digital. Un slogan afirmă: „Cu 2wai, trei minute pot dura pentru totdeauna.”

Aplicația aduce, de asemenea, la viață un avatar al dramaturgului Shakespeare ca instrument de învățare pentru elevi, explicând inspirația pentru Romeo și Julieta. Iar o figură istorică precum regele Tudor britanic Henric al VIII-lea ar putea ajuta la lecțiile de istorie.

Aplicația 2wai, pronunțată „two way”, este disponibilă acum pentru dispozitivele iOS în App Store.

Compania a creat, de asemenea, mai multe HoloAvatare prestabilite, inclusiv un antrenor personal pe nume Darius, o astrologă numită Celeste și un bucătar numit Luca.