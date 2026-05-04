Procesul care ar putea forța Meta să-și schimbe algoritmii. Ce cer procurorii americani și de ce contează pentru toată lumea

3 minute de citit Publicat la 23:45 04 Mai 2026 Modificat la 23:45 04 Mai 2026

Un tribunal din New Mexico a stabilit deja că Meta a exploatat vulnerabilitățile copiilor și i-a impus penalități de 375 de milioane de dolari. Dar banii sunt partea mai mică a poveștii. Acum, procurorii cer ceva fără precedent: să oblige compania lui Zuckerberg să-și refacă algoritmii, să elimine scrollul infinit și notificările care creează dependență și să lege fiecare cont de minor de un părinte. Dacă judecătorul acceptă, efectele se vor simți pe toate platformele de social media, nu doar în Statele Unite, scrie Euronews.

Un proces de referință din statul american New Mexico intră într-o fază decisivă care ar putea schimba fundamental modul în care funcționează platformele de social media la nivel mondial.

Procurorii statului cer unui judecător să oblige Meta – compania lui Mark Zuckerberg, care deține Instagram, Facebook și WhatsApp – să refacă din temelii părți esențiale ale platformelor sale, inclusiv algoritmii care decid ce văd utilizatorii. Acuzațiile: platformele afectează sănătatea mintală a copiilor și facilitează exploatarea lor.

Procesul vine după un verdict major al juriului, care a stabilit deja că Meta este vinovată și i-a impus penalități de aproximativ 320 de milioane de euro.

Vine și pe fondul unei presiuni internaționale tot mai mari. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a anunțat că între 10 și 12% dintre copiii sub 13 ani folosesc Instagram și Facebook, ceea ce ridică semne de întrebare serioase despre eficiența verificărilor de vârstă ale Meta.

Despre ce este procesul?

Procurorii din New Mexico au dat Meta în judecată susținând că platformele sale reprezintă un risc pentru siguranța publică a copiilor. Ei argumentează că funcționalitățile aplicațiilor, în special ale Instagram, au contribuit la o criză de sănătate mintală în rândul tinerilor și au facilitat conținut dăunător, inclusiv exploatarea sexuală a copiilor.

A doua fază a procesului va stabili dacă platformele constituie un „pericol public” conform legislației statului.

Ce s-a decis deja?

În prima fază a procesului, desfășurată în martie, juriul a dat un verdict împotriva Meta și a impus penalități civile de circa 320 de milioane de euro.

Jurații au stabilit că Meta a desfășurat practici comerciale „abuzive” care au exploatat în mod nedrept vulnerabilitățile și lipsa de experiență a copiilor. De asemenea, au constatat mii de încălcări ale legii privind practicile comerciale neloiale din New Mexico, care protejează consumatorii de abuzurile companiilor.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru Associated Press că nu este de acord cu verdictul și va face apel.

„Depunem eforturi considerabile pentru a menține siguranța oamenilor pe platformele noastre și suntem transparenți în ceea ce privește provocările legate de identificarea și eliminarea actorilor rău-intenționați sau a conținutului dăunător”, a spus purtătorul de cuvânt. „Vom continua să ne apărăm ferm și rămânem încrezători în modul în care protejăm adolescenții online.”

Ce schimbări cer procurorii?

Procurorii cer schimbări radicale în modul în care funcționează platformele Meta. Printre acestea: reproiectarea algoritmilor astfel încât să nu mai prioritizeze menținerea constantă a atenției utilizatorilor, precum și limitarea funcționalităților care creează dependență – cum ar fi scrollul infinit și notificările push.

De asemenea, cer o verificare mai strictă a vârstei, setări implicite de confidențialitate pentru copii și condiționarea conturilor de minori de legarea lor de un părinte sau tutore.

Statul solicită și numirea unui monitor pentru siguranța copiilor, sub supraveghere judecătorească.

Ar putea fi afectați algoritmii rețelelor sociale?

Da – una dintre cele mai importante consecințe posibile este reproiectarea sistemelor care recomandă conținut utilizatorilor. Procurorii susțin că acești algoritmi prioritizează în prezent interacțiunea în detrimentul siguranței, încurajând utilizarea compulsivă.

Ce spune Meta?

Meta a anunțat că va contesta verdictul și se opune ferm schimbărilor cerute. Compania susține că cerințele sunt nerealiste și ar putea-o forța „să ignore realitățile internetului.”

Meta invocă și libertatea de exprimare. „Cerințele propuse de stat încalcă drepturile părinților și sufocă libertatea de exprimare a tuturor locuitorilor din New Mexico”, a transmis compania.

Ce urmează?

Procesul ar urma să dureze trei săptămâni, cu audieri ale experților, anchetatorilor și directorilor Meta. Apoi, un judecător va decide dacă compania trebuie să implementeze schimbările drastice cerute de procurori.