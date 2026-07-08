Robot umanoid realist, conceput să fie companion „o viață întreagă”, lansat oficial: Cum arată și cât costă U1. Mulți își comandă deja

2 minute de citit Publicat la 15:55 08 Iul 2026 Modificat la 15:58 08 Iul 2026

U1, robotul umanoid hiper-realist conceput pentru a oferi companie persoanelor singure. Sursa foto: Hepta/ UBTech

Compania chineză UBTech a prezentat oficial U1, un robot umanoid hiper-realist conceput pentru a oferi companie persoanelor singure și vârstnicilor, într-un context în care China investește masiv în dezvoltarea roboților umanoizi și a inteligenței artificiale.

Producătorul, cu sediul în Shenzhen, susține că U1 este primul robot umanoid hiper-realist din lume pregătit pentru producția în masă.

Modelul este disponibil atât în variantă masculină, cât și feminină și este echipat cu inteligență artificială emoțională și ochi prevăzuți cu camere video, care pot detecta dacă proprietarul este stresat, obosit sau manifestă semne de disconfort, potrivit The Independent.

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Potrivit companiei, scopul principal al robotului nu este efectuarea treburilor casnice, precum gătitul sau curățenia, ci combaterea singurătății și oferirea unei prezențe constante în viața utilizatorului.

„Roboții noștri bionici vă pot însoți o viață întreagă. Nu vă vor trăda niciodată, vă vor fi întotdeauna loiali și vă vor iubi necondiționat”, a declarat Michael Tam, directorul brandului UWorld din cadrul UBTech, în timpul evenimentului de lansare.

Compania precizează însă că robotul nu este conceput pentru relații intime, „cel puțin pentru moment”.

Cât costă primul robot umanoid hiper-realist din lume pregătit pentru producția în masă

Prețul robotului U1 variază între 119.800 de yuani (aproximativ 14.200 de euro, respectiv 13.200 de lire sterline) și 990.000 de yuani (circa 117.500 de euro, respectiv 109.000 de lire sterline), în funcție de configurație.

Chiar și la aceste prețuri, UBTech afirmă că a primit deja peste 13.000 de precomenzi, mizând pe ceea ce compania numește „piața uriașă” reprezentată de persoanele singure și populația vârstnică din China.

China accelerează dezvoltarea roboților umanoizi

Lansarea robotului U1 face parte din strategia Chinei de a transforma roboții umanoizi într-unul dintre principalele motoare ale dezvoltării economice în perioada 2026–2030.

În cadrul noului Plan Cincinal, autoritățile chineze își propun ca roboții să devină dispozitive de uz general, capabile să îndeplinească o gamă variată de sarcini, și nu doar mașini specializate pentru industrie.

„În cadrul noii strategii, China își mută accentul de la automatizarea industrială tradițională către roboți inteligenți de ultimă generație, integrați cu inteligența artificială”, a declarat Takayuki Ito, președintele Federației Internaționale de Robotică.

Anul trecut, UBTech a atras atenția după prezentarea robotului Walker S2, despre care compania afirma că este primul robot umanoid capabil să funcționeze continuu, 24 de ore din 24, schimbându-și singur bateria atunci când nivelul de energie scade.

Potrivit estimărilor băncii Barclays, China ar putea avea aproximativ 11 milioane de roboți umanoizi în funcțiune până în 2035.

În prezent însă, piața este încă la început: o analiză realizată de Morgan Stanley arată că anul trecut au fost vânduți doar aproximativ 12.000 de roboți umanoizi în întreaga țară.