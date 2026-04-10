Românul Matei Zaharia a câștigat prestigiosul Premiu ACM, unul dintre cele mai importante din informatică din lume

2 minute de citit Publicat la 23:45 10 Apr 2026 Modificat la 23:53 10 Apr 2026

Premiul ACM recompensează cercetători care au realizat contribuții fundamentale și inovatoare. Foto: Facebook / ACM - Association for Computing Machinery

Românul Matei Zaharia, unul dintre cei mai influenți cercetători în domeniul inteligenței artificiale și al datelor, a fost desemnat câștigător al Premiului ACM 2025 pentru contribuțiile sale majore în dezvoltarea infrastructurii moderne de calcul.

Anunțul a fost făcut de Association for Computing Machinery, organizația internațională care acordă acest premiu considerat unul dintre cele mai importante din domeniul informaticii, însoțit de o recompensă de 250.000 de dolari.

Recunoscut pentru dezvoltarea vizionară a sistemelor de date

Într-o postare publică, reprezentanții ACM au transmis:

„Felicitări lui Matei Zaharia pentru obținerea Premiului ACM 2025 în Calculatoare! Este recunoscut pentru dezvoltarea vizionară a sistemelor de date distribuite și a infrastructurii de calcul care a permis învățarea automată la scară largă, analitică și AI la scară globală.

Matei Zaharia este profesor asociat la Departamentul de Inginerie Electrică și Științe Informatice la Universitatea din California, Berkeley și co-fondator și CTO al Databricks. Disertația sa de doctorat despre Spark a primit Premiul ACM pentru disertație doctorală 2014.”

Publicată de ACM - Association for Computing Machinery pe Miercuri, 8 aprilie 2026

Ce înseamnă Premiul ACM

Premiul ACM în Calculatoare recompensează cercetători aflați la început sau la mijlocul carierei care au realizat contribuții fundamentale și inovatoare, cu impact major și de durată în domeniu.

Distincția, susținută financiar de compania Infosys, este acordată pentru realizări care schimbă modul în care funcționează tehnologia la nivel global.

Contribuțiile care i-au adus premiul

Matei Zaharia a fost premiat pentru modul în care a schimbat felul în care sunt procesate și analizate volume uriașe de date.

În timpul doctoratului la Universitatea din California, Berkeley, el a creat Apache Spark, un sistem care a revoluționat calculul distribuit. Acesta permite procesarea mult mai rapidă a datelor și este astăzi folosit la scară largă în întreaga lume, devenind standardul pentru analiza datelor masive.

Ulterior, a contribuit la dezvoltarea altor tehnologii esențiale, precum Delta Lake, care a îmbunătățit modul în care sunt gestionate datele în cloud și MLflow, o platformă pentru organizarea și utilizarea modelelor de inteligență artificială.

Aceste instrumente sunt folosite de mii de organizații și au schimbat modul în care companiile, instituțiile și cercetătorii lucrează cu date și AI.

Parcursul său

Astăzi, Matei Zaharia este profesor asociat la UC Berkeley și cofondator, dar și director tehnic (CTO) al companiei Databricks.

De-a lungul carierei, a primit numeroase distincții importante, inclusiv Premiul ACM pentru cea mai bună teză de doctorat în 2014 și Premiul Prezidențial al SUA pentru tineri cercetători.

Premiul obținut în 2025 confirmă impactul global al muncii sale și rolul esențial pe care îl are în dezvoltarea tehnologiilor care stau la baza inteligenței artificiale moderne.