Scapi de swipe și-ți găsești dragostea. Facebook intră pe piața online a iubirii cu un asistent AI

Meta spune că noile instrumente bazate pe AI își propun să facă „mai ușoară găsirea iubirii”. sursa foto: Getty

Meta a anunțat săptămâna aceasta că „îi ajută pe oameni să evite oboseala swipe-ului” prin două noi funcții numite Dating Assistant și Meet Cute.

Facebook Dating este un serviciu gratuit, integrat în aplicația Facebook. Compania afirmă că scopul său este să facă „mai ușoară găsirea iubirii prin întâlnirea și inițierea conversațiilor cu persoane care împărtășesc aceleași interese”, scrie Euronews.

De exemplu, noul Dating Assistant le poate sugera utilizatorilor să caute potriviri cu interese similare – Meta a oferit exemplul: „găsește-mi o fată din Brooklyn care lucrează în tehnologie” – sau un utilizator ar putea cere AI-ului să îl ajute să își îmbunătățească propriul profil.

În același timp, funcția Meet Cute oferă utilizatorilor o „potrivire-surpriză” săptămânală, generată automat de algoritmul Facebook.

Funcțiile AI au început deja să fie integrate și în alte aplicații de dating. Compania Match Group, care deține Tinder și Hinge, și-a crescut investițiile în AI, folosind boți pentru a-i antrena pe utilizatorii care întâmpină dificultăți, pentru a-i ajuta să scrie mesaje sau să își aleagă fotografiile de profil.

Whitney Wolfe Herd, fondatoarea aplicației Bumble, a sugerat anul trecut că, în viitor, „concierge-ii de dating” bazați pe AI ar putea chiar să iasă la întâlniri cu alți agenți AI pentru a stabili compatibilitatea utilizatorilor lor.