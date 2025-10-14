Stabilirea responsabilităţii în erorile medicale poate deveni mai dificilă din cauza inteligenţei artificiale

"Cu siguranță vor exista situații în care va exista percepția că ceva a mers prost, iar oamenii vor căuta pe cineva pe care să dea vina", a spus profesorul Derek Angud, de la Universitatea din Pittsburgh. Foto: Profimedia Images

Experții avertizează că utilizarea inteligenței artificiale (AI) în domeniul sănătății ar putea duce la un "joc" juridic complex al acuzațiilor atunci când vine vorba de stabilirea răspunderii în cazurile erorilor medicale. Dezvoltarea inteligenței artificiale pentru uz clinic a cunoscut o creștere accelerată, cercetătorii realizând o gamă largă de instrumente: de la algoritmi care asistă în interpretarea scanărilor, până la sisteme capabile să contribuie la stabilirea diagnosticelor. În paralel, inteligența artificială este implementată pentru a eficientiza managementul spitalicesc, optimizând capacitatea de paturi sau gestionând lanțurile de aprovizionare, scrie The Guardian.

Cu toate că tehnologia promite numeroase beneficii pentru sistemul de sănătate, experții atrag atenția asupra unor riscuri serioase: de la lipsa testării riguroase a eficienței acestor instrumente, până la întrebări legate de responsabilitatea juridică în cazul unui rezultat negativ pentru pacient.

"Cu siguranță vor exista situații în care va exista percepția că ceva a mers prost, iar oamenii vor căuta pe cineva pe care să dea vina", a spus profesorul Derek Angud, de la Universitatea din Pittsburgh.

Summitul JAMA dedicat AI, organizat anul trecut de Journal of the American Medical Association, a reunit o gamă diversă de specialiști: medici, reprezentanți ai companiilor tech, autorități de reglementare, asigurători, experți în etică, avocați și economiști.

Raportul rezultat, al cărui autor principal este Angus, analizează nu doar natura instrumentelor de inteligență artificială și domeniile în care sunt aplicate în sănătate, ci și provocările asociate, inclusiv aspectele juridice.

Profesorul Glenn Cohen, de la Facultatea de Drept a Universității Harvard și coautor al raportului, a subliniat dificultățile pe care pacienții le-ar putea întâmpina în dovedirea unor erori în utilizarea sau proiectarea unui sistem de inteligență artificială.

Accesul la informații despre funcționarea internă a acestor sisteme poate fi limitat, iar demonstrarea existenței unei alternative de design rezonabil sau a unei legături directe între un rezultat negativ și AI poate fi dificilă.

"Relația dintre părțile implicate poate complica și mai mult intentarea unui proces – acestea se pot acuza reciproc, pot avea acorduri contractuale care redistribuie răspunderea sau pot exista clauze de despăgubire între ele", a explicat el.

Profesoara Michelle Mello, coautoare a raportului și cadru didactic la Facultatea de Drept de la Stanford, a afirmat că instanțele sunt în măsură să soluționeze aceste probleme juridice.

"Provocarea constă în faptul că procesul necesită timp și va fi marcat, în faza inițială, de inconsecvențe. Această incertitudine generează costuri suplimentare pentru toți cei implicați în ecosistemul de inovare și adoptare a inteligenței artificiale", a spus ea.

Raportul mai ridică o problemă esențială: modul în care sunt evaluate aceste instrumente. Multe dintre ele nu se află sub supravegherea directă a autorităților de reglementare, cum ar fi Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA).

"Pentru medici, eficacitatea se referă în general la îmbunătățirea rezultatelor pentru sănătate. Însă nu există nicio garanție că autoritățile de reglementare vor cere dovezi în acest sens. În plus, odată aprobate, aceste instrumente pot fi utilizate în moduri imprevizibile, în contexte clinice diferite, pentru pacienți diferiți și de către utilizatori cu niveluri variate de pregătire. Sunt foarte puține certitudini că ceea ce pare promițător în etapa de pre-aprobare se confirmă și în practică", a subliniat Angus.

Raportul menționează că, în prezent, există multiple obstacole în calea evaluării acestor instrumente. Printre ele fiind necesitatea ca ele să fie utilizate în practică pentru a putea fi testate adecvat, precum și faptul că metodele actuale de evaluare sunt costisitoare și dificile.

Angus a subliniat importanța finanțării adecvate pentru evaluarea performantă a instrumentelor de AI în sănătate, iar investițiile în infrastructura digitală sunt esențiale.

"Una dintre concluziile summitului a fost că instrumentele cel mai bine evaluate au fost cel mai puțin adoptate. Iar cele mai adoptate, au fost cel mai puțin evaluate", a concis el.