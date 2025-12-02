"Un cocktail nemilos de pericole simultane". De ce prăbușirea Bitcoin ar putea anunța spargerea bulei AI

Bitcoin și-a continuat declinul din ultimele săptămâni. Imagine cu rol ilustrativ. Sursă: Getty Images

Bitcoin și-a continuat declinul din ultimele săptămâni, înregistrând luni o scădere cu 6%. În urma acestei evoluții criptomoneda și-a extins pierderile la peste 30% din momentul în care a atins maximele istorice din octombrie. Mai exact, Bitcoin a ajuns luni la aproximativ 84.000 de dolari, de la peste 123.000.

Această evoluție apare în contextul în care companiile din domeniul Tech au înregistrat în luna noiembrie primele pierderi serioase pe piața de capital, ceea ce a realimentat speculațiile despre o bulă în domeniul AI care începe să se spargă.

Potrivit Bussinses Insider, Indicele Nasdaq 100, dominat de elita tehnologică implicată în principalele tranzacții cu inteligență artificială, a înregistrat primul său recul lunar, după luna martie.

Între timp, Bitcoin a avut o evoluție și mai proastă, scăzând cu 17%. Moneda digitală se află într-o evoluție descendentă de la mijlocul lunii noiembrie și se situează în prezent cu aproximativ 32% sub maximele record atinse la începutul lunii octombrie. Având în vedere stadiul actual al lucrurilor, acel vârf pare o amintire îndepărtată. Presiunea de vânzare s-a accelerat luni, când criptomoneda a scăzut cu până la 6%, sub 84.000 de dolari.

Potrivit sursei citate, ceea ce face ca această perioadă de vânzări să fie atât de îngrijorătoare este faptul că nu există un singur motiv pentru slăbiciune. “Bitcoin suferă, în schimb, de un cocktail nemilos de pericole simultane”, se precizează în analiza Bussines Insider.

Piața criptomonedelor se confruntă cu aceleași îngrijorări legate de supraevaluare ca și acțiunile tehnologice, deoarece investitorii se opun creșterii vertiginoase a activelor cu risc.

Temerile investitorilor apar în condițiile în care acțiunile tehnologice mari (AI, Big Tech) sunt acum motorul bursei americane. Ele trag toată piața în sus și atâta timp cât acestea rămân puternice piețele par sănătoase, investitorii nu sunt panicați și nu există presiune pentru relaxare monetară.

Cum e legată valoarea bitcoin de acțiunile de pe bursă

Totuși, presiunea privind vânzarea bitcoin și evoluția acțiunilor companiilor Tech poate fi legată. Investitorii forțați să lichideze deținerile de bitcoin au vândut acțiuni pentru a face acest lucru. Iar pesimismul privind acțiunile s-a revărsat în criptomonede.

Este o buclă de feedback a vânzărilor continue. Cum funcționează, mai exact, această buclă? Ca să acopere pierderile sau să obțină lichidități în urma scăderii bitcoin, unii investitori vând și alte active, cum este exemplul acțiunilor. Însă vânzarea de acțiuni poate declanșa scăderi în lanț și pe piața bursieră, ceea ce intensifică frica și mai mult. Mai departe, această evoluție amplifică și mai mult lovitura pentru criptomonede, pentru că investitorii mizează pe investiții tradiționale în această perioadă și evită activele riscante.

Despre o interconectare a evoluției bitcoin și a inteligenței artificiale scrie și portalul ainvest.com, care remarcă faptul că anul 2025 a marcat o realocare fulger a capitalului de la criptomonede la investiții tehnologice bazate pe inteligență artificială.

Finanțarea capitalului de risc pentru startup-urile bazate pe inteligență artificială a crescut vertiginos, aproape jumătate din capitalul de risc global de la sfârșitul anului 2025 fiind direcționat către companii legate de inteligență artificială, în timp ce finanțarea criptomonedelor a scăzut la cele mai mici niveluri din 2020. Însă evoluția din ultimele luni pare să indice pierderi pentru unele startup-uri care trezesc îngrijorări.

Un exemplu este situația C3.ai, un furnizor de software pentru inteligență artificială, ale cărui venituri au scăzut cu 19% față de anul precedent și au raportat o pierdere netă de 117 milioane de dolari în cel mai recent trimestru. În ciuda parteneriatelor strategice cu Microsoft și Amazon, acțiunile C3.ai au scăzut cu 55% în 2025, reflectând un scepticism mai larg cu privire la sustenabilitatea evaluărilor inteligenței artificiale.

Un studiu din 2025 care a utilizat modele de învățare profundă a confirmat că prețul Bitcoin este puternic influențat de variabile macroeconomice, cum ar fi indicele dolarului american și prețurile aurului, dar a evidențiat și rolul tot mai mare al algoritmilor de tranzacționare bazați pe inteligență artificială în amplificarea volatilității pieței. Acești algoritmi, concepuți pentru a identifica oportunități de arbitraj și a stabiliza criptomonedele mai mici, au accelerat vânzările ca răspuns la semnalele negative, exacerbând declinul Bitcoin.