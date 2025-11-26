Un robot umanoid a reușit să se ferească de o săgeată trasă spre el de la doar câțiva metri. Momentul a fost filmat

1 minut de citit Publicat la 23:30 26 Noi 2025 Modificat la 23:59 26 Noi 2025

Robotul umanoid MagicBot Z1. Sursa foto: Hepta/ MagicLab

Un robot umanoid agil și-a demonstrat reflexele autonome — ferindu-se de o săgeată cu vârf de cauciuc trasă spre el de la doar câțiva metri distanță. Un nou videoclip publicat online prezintă cele mai recente dezvoltări ale robotului umanoid.

MagicBot Z1 a fost de asemenea arătat efectuând un salt mortal pe spate și lovituri de arte marțiale.

Z1, creat de compania chineză MagicLab, are o înălțime de 140 cm și cântărește 40 kg. Este proiectat pentru aplicații industriale, comerciale și de asistență.

› Vezi galeria foto ‹

Corpul său dispune de 50 de grade de libertate, cu articulații inteligente de înalt cuplu. Este echipat cu un set complet de senzori, inclusiv LiDAR 3D, detectare de obstacole, camere de profunzime și viziune binoculară cu lentile fisheye.

Într-o demonstrație, un angajat trage săgeata către robot, iar acesta se rotește și o evită cu o mișcare laterală, înainte de a ateriza elegant în picioare.

Cu interacțiune vocală, recunoaștere emoțională bazată pe gesturi și opțional mâini dexteroase cu 11 grade de libertate, Z1 promite o interacțiune om-robot foarte naturală și o manipulare precisă într-o gamă largă de medii.

Robotul poate transporta până la 3 kg pe fiecare braț și a fost deja utilizat în testele și dezvoltarea internă pentru sarcini precum inspecția, manipularea materialelor, pick-and-place, scanare și depozitare.

Nu există încă detalii despre momentul lansării pe piață sau despre preț.