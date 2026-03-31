Un satelit Starlink s-a dezintegrat la 560 km deasupra Pământului: SpaceX confirmă întreruperi ale comunicațiilor și resturi spațiale

SpaceX a declarat că va continua să monitorizeze satelitul şi orice resturi care pot fi urmărite. Sursa foto: Getty Images

SpaceX a confirmat luni că un satelit Starlink a suferit duminică o anomalie pe orbită, care a dus la întreruperea comunicaţiilor şi la generarea de resturi spaţiale, informează agenţia Xinhua, citată de Agerpres.

Satelitul Starlink 34343 a pierdut contactul în timp ce opera la o altitudine de aproximativ 560 de kilometri deasupra Pământului, potrivit unui comunicat publicat de Starlink pe contul său oficial de pe platforma X.

Conform comunicatului, ultimele analize indică faptul că anomalia nu prezintă un risc nou pentru Staţia Spaţială Internaţională (ISS) şi echipajul acesteia, nici pentru viitoarea misiune selenară cu echipaj uman Artemis II a NASA.

SpaceX a declarat că va continua să monitorizeze satelitul şi orice resturi care pot fi urmărite şi îşi va coordona acţiunile cu NASA şi Forţa Spaţială a SUA.

SpaceX a menţionat, de asemenea, că evenimentul nu a reprezentat un risc nou pentru misiunea Transporter-16 lansată luni dimineaţă, desfăşurarea încărcăturii utile pentru acea misiune fiind efectuată mult deasupra sau sub constelaţia Starlink pentru a evita potenţiale coliziuni.

Între timp, LeoLabs, o companie americană de tehnologie spaţială specializată în urmărirea sateliţilor şi a resturilor spaţiale de pe orbita joasă a Pământului, a declarat luni că a detectat duminică un eveniment de generare de fragmente asociat cu Starlink 34343. Analiza sa sugerează similitudini cu o anomalie anterioară care a implicat satelitul Starlink 35956, la 17 decembrie 2025.