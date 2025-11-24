X, platforma lui Elon Musk, a dezvăluit că mulți dintre patrioții MAGA locuiesc de fapt în țări ca Bangladesh

2 minute de citit Publicat la 15:22 24 Noi 2025 Modificat la 15:22 24 Noi 2025

Urmăritorii conturilor care susțineau că fac parte din mișcarea MAGA au fost șocați să afle că, de fapt, acestea nu au fost deschise în Statele Unite ale Americii. Foto:captură X

O nouă funcție lansată de Elon Musk în acest weekend pe X a generat revoltă printre susținătorii mișcării Make America Great Again (MAGA). Mai exact, butonul „Despre acest profil” le arată utilizatorilor mai multe informații cu privire la conturile de pe X, cum ar fi de câte ori și-au schimbat numele, când s-au înscris pe platformă și, cel mai important, unde se află. Acest ultim element a stârnit rumoare, când următorii profilelor care susțineau că fac parte din MAGA au descoperit că acestea sunt localizate, de fapt, în Europa de Est, Nigeria sau Turcia, potrivit Gizmodo.com.

De exemplu, un cont intitulat @MAGANationX cu 400.000 de urmăritori se autodescrie drept „voce patriotică America First”, însă noua funcție a arătat că este de fapt localizat în Europa de Est. La fel și în cazul contului @1776General_, care pretinde în descriere că este „etnic american”, când, de fapt, a fost înregistrat în Turcia.

Lista nu se oprește aici. Un alt cont, al cărui nume este „America First”, este de fapt din Bangladesh. Un alt cont care susținea că Donald Trump livrează „exact” promisiunile pentru care l-a votat și care pretindea că este din Virgina este, de fapt, un alt cont din Europa de Est.

De asemenea, multe conturi ale fanilor familiei Trump au fost înregistate în afara țării. De la un cont din Europa de Est dedicat lui Barron Trump la unul din Ningeria pentru Ivanka Trump.

Nici tabăra opusă nu este ocolită. Un cont, care a fost șters, cu peste 50.000 de urmăritori, care pretindea în descriere că este „democrat mândru” și „vânător profesionist de MAGA”, era de fapt localizat în Kenya.

Scopul noii funcții, potrivit șefului de produs al X, Nikita Bier, este să îi ajute pe utilizatori „să verifice autenticitatea conținutului pe care îl văd pe platformă”.

Desigur, unele conturi ar putea folosi VPN-uri. Pentru a ține cont de acest lucru, un inginer care a analizat codul X afirmă că platforma poate detecta conexiunile VPN și, în acest caz, poate afișa mesajul „Țara sau regiunea poate să nu fie exactă”. De altfel, unele conturi afișează deja această mențiune.

Chiar și așa, funcția îi poate ajuta pe utilizatori să sesizeze propaganda mai ușor și să înțeleagă care conturi au o agendă ascunsă în spate.

De pildă, mai mult conturi cu un conținut similar, care mint în legătură cu locația lor și par toate să provină din aceeași regiune, ar putea indica faptul că sunt parte dintr-o fermă de boți.

De asemenea, conturi care mint în legătură cu locația lor pot fi instrumente folosite de un agent străin pentru a destabiliza ordinea socială sau politică prin promovarea unor narațiuni false și propagarea dezinformării.

Rusia, China, Iran, Israel și chiar Statele Unite au fost acuzate de-a lungul timpului că derulează astfel de campanii pe rețelele sociale. De pildă, Rusia a fost implicată într-o campanie pro-Trump în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024.