HOROSCOP pentru săptămâna 9 - 15 septembrie 2019, cu Mariana Cojocaru. Berbecii primesc un duș rece de la viață, Gemenii trec prin momente de impas

HOROSCOP. Cunoscutul astrolog Mariana Cojocaru pentru a prezentat previziunile astrelor pentru săptămâna viitoare.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Va fi o alinire de patru planete în Fecioară: Soarele va fi perfect conjunct cu Mercur, Venus și Marte. Din păcate această aliniere va face opoziție cu Lilith și Neptun Retrograd. E important ce aveți înscris pe astrograma personală, pentru a ști exact de domeniu de viață va fi afectat. Cu Kiron Retrograd în constelația voastră, totul poate fi un duș scoțian și nu mai este așa de cald afară. Cad frunze…

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Nu veți fi luați în vizor doar voi, ci și celelalte semne zodiacale(vedeți aspectele săptămânii la Berbec). Sunt afectați Berbecii, Scorpionii(Marte în opoziție cu Lilith), Gemenii și Fecioarele(Soare conjunct cu Mercur și opoziția cu Neptun RX), Racii și Capricornii(Karma), Leii și Vărsătorii(cuadratura cu Uranus), Săgetătorii și Peștii(cuadratură Jupiter-Neptun RX), Balanțele-opoziția lui Venus.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Cum spuneam și la zodiile precedente și voi veți fi puși în tot felul de situații, care mai de care mai delicate(opoziție Mercur cu Lilith și Neptun Rx). Doar harta voastră natală îmi poate arăta soluții pentru ieșirile din impas. Alinierea de planete implică soluționarea urgentă, deoarece nu pot amânate la infinit. Pot fi lecții de viață nedescifrate, care se tot repetă(sănătate, dragoste,loc de muncă, etc).

HOROSCOP RAC

HOROSCOP Ați văzut când s-a căsătorit Andreea Bălan-Rac? Într-un an foarte prost, foarte dificil pentru ea, ce nu anunță nimic bun pentru relația matrimonială și nici pe relația cu cei mici. V-am spus de anul trecut că urmează un an rău pentru Rac și, veți înțelege pe viitor ce caracter dificil are și cum își va afecta partenerul de viață și fetițele. Astrograma karmică personală e foarte importantă, acolo văd Karma…

