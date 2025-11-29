1 minut de citit Publicat la 07:00 29 Noi 2025 Modificat la 07:00 29 Noi 2025

Horoscop weekend 29–30 Noiembrie 2025. Direcțiile ideale pentru iubire, bani și stare de spirit. Sursa foto: Getty Images

Descoperă ce ți-au pregătit astrele pentru weekendul 29–30 noiembrie 2025. Fie că ai nevoie de inspirație, claritate sau energie, horoscopul de weekend îți arată direcțiile ideale pentru iubire, bani și stare de spirit.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Weekendul aduce motivație și dorință de acțiune. Berbecii pot rezolva rapid situații amânate. În dragoste, ești mai direct ca de obicei, ceea ce poate duce la clarificări importante.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Astrele favorizează relaxarea și reconectarea cu cineva drag. Financiar, poate apărea o idee de investiție. Ai grijă la cheltuieli impulsive duminică.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Comunicarea este punctul forte al acestui weekend. Întâlnirile, fie ele profesionale sau personale, pot duce la oportunități neașteptate. În cuplu, armonia revine.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Energia ta emoțională este în creștere. Profită de weekend pentru a-ți încărca bateriile. O discuție sinceră cu un membru al familiei aduce claritate.

Leu (23 iulie – 22 august)

Apare ocazia de a străluci într-un context social. Atragi atenția fără efort. În dragoste, pasiunea crește. Ai însă grijă la promisiunile pe care le faci.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Organizarea și disciplina îți aduc rezultate rapide. Poți primi o veste bună legată de job. În plan personal, evită criticile prea dure sâmbătă seara.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Weekendul te invită la echilibru și frumos. Poți planifica un eveniment sau o ieșire romantică. Banii vin printr-o colaborare sau un bonus.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Intuiția ta este foarte puternică. E momentul ideal pentru decizii personale. Relațiile se intensifică, iar o conversație profundă poate schimba direcția unei legături.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai parte de energie, entuziasm și dorință de libertate. Poți începe un proiect nou sau o activitate outdoor. În dragoste, fluturii în stomac revin.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Astrele încurajează introspecția. Sâmbătă e posibil să analizezi o situație financiară, iar duminică vine o soluție. În cuplu, ai nevoie de stabilitate.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Socializarea este la cote înalte. Un prieten îți aduce o veste bună. Creativitatea te ajută să rezolvi o problemă mai veche. Dragostea e favorizată.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Sensibilitatea te face mai conectat la cei din jur. Este un weekend excelent pentru artă, meditație sau relaxare. Profesional, primești o idee inspirată.