Premierul ucrainean, anunț privind situația de la Mariupol

Informația a fost transmisă, duminică după-amiază, de premierul ucrainean Denis Șmihal (foto).

"Orașul încă nu a căzut. Acolo sunt forțele noastre militare, soldații noștri. Vor lupta până la capăt și, deocamdată, se află încă la Mariupol", a declarat premierul ucrainean la postul american ABC.

Termenul acordat de Moscova pentru capitularea ultimilor apărători ai Kievului de la Mariupol a expirat iar Ministerul rus al Apărării a transmis că, dacă ucrainenii luptă în continuare, vor fi eliminați.

Premier ucrainean: "Niciun oraș mare din Ucraina nu a fost încă luat de ruși"

"Nici un oraș mare din Ucraina nu a căzut. Doar Herson este sub controlul forțelor militare ruse, dar toate celelalte orașe sunt sub control ucrainean", a continuat Denis Șmihal, recunoscând, pe de altă parte, că unele localități sunt sub asediu.

Șmihal a mai spus că peste 900 de orașe și sate ucrainene au fost eliberate de sub ocupația rusă, după etapa inițială a invaziei declanșate de Moscova la sfârșitul lunii februarie.

Într-un mesaj convergent cu cel al președintelui Zelenski la emisiunea lui Jake Tapper de la CNN, premierul ucrainean a arătat că forțele ucrainene nu au intenția de a preda rușilor Donbasul.

"Încă luptăm și sunt lupte în regiunea Donbas chiar acum, dar nu avem intenția de a ne preda", susține el.

Potrivit lui Denis Șmihal, "Ucraina se va pregăti pentru încetarea războiului, dacă o cale diplomatică este posibilă".

Însă, dacă Rusia nu este dispusă să poarte negocieri, ucrainenii nu se vor preda, a continuat el.

"Nu ne vom părăsi țara, familiile, pământul nostru. Vom lupta absolut până la capăt, până la victoria în acest război", a concluzionat șeful guvernului de la Kiev.